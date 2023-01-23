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У Резникова ожидають, что США проявят лидерство и дадут Украине танки Abrams

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2023, 11:11
У Резникова ожидають, что США проявят лидерство и дадут Украине танки Abrams - Фото
M1 Abrams (фото - EPA)

Украина надеется, что США "проявят лидерство" и начнут поставки танков M1 Abrams Силам обороны. Так на вопрос ведущего Bloomberg TV "Вы и правда хотите "Абрамс", который со своим газотурбинным двигателем потребляет до 10 литров на километр и требует огромного количества времени на обучение экипажа?" ответил советник министра обороны Юрий Сак.

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По его словам, Британия, например, "уже преодолела эту ментальную блокировку" относительно поставок Украине танков.

"Это признак лидерства. Конечно, мы надеемся, что и США также проявят лидерство в поставках Украине танков – и примут это решение", – сказал он.

Советник Резникова признал, что "есть нюансы" с логистикой и обслуживанием разных типов танков, но напомнил, что когда было принято решение поставлять ВСУ западную артиллерию, Силы обороны получили разные системы.

СПРАВКА. Украина с первых дней большой войны призывает союзников поставить западные танки, прежде всего немецкие Leopard 2: их много в европейских странах НАТО. Свыше дюжины стран Европы готовы дать эти танки ВСУ, но ждут разрешения Берлина на реэкспорт. В последние дни среди союзников нарастает недоумение позицией ФРГ, не желающей давать танки Украине, из-за чего есть шанс, что "танковый альянс" передаст Leopard без отмашки из Германии. Берлин намекает, что даст танки, если США дадут Abrams. При этом США не торопятся это делать. Пентагон утверждает, что Abrams потребляют много топлива, сложны в эксплуатации, плюс "Леопарды" в Европе проще обслуживать/ремонтировать, и они по своим ТТХ больше подходят для актуальных нужд ВСУ.

"И мы показали, что способны эффективно использовать разные типы западных вооружений. Да, есть нюансы, но если Украина получит "Абрамсы" от США, это, конечно, станет примером для других стран. И Германия явно об этом говорит", – пояснил Сак.

Он посетовал, что, "кажется, мы постоянно на несколько шагов позади [врага], а мы должны быть на несколько шагов впереди, – нет оправданий прокрастинации".

  • 20 января на Рамштайне не согласовали поставки Украине немецких танков Leopard 2. Но договорились, что украинские военные могут начинать учения на них.
  • В США заявили, что "разочарованы" нерешительностью Германии в вопросе поставок Украине танков Leopard 2.

Читайте также: Ламбрехт перед увольнением запретила проверку запасов танков в Германии – Business Insider

Євген Пилипенко
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война танк военная помощь Abrams Юрий Сак
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