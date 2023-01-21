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Ламбрехт перед увольнением запретила проверку запасов танков в Германии – Business Insider

Цей матеріал також доступний українською
21.01.2023, 19:41
Ламбрехт перед увольнением запретила проверку запасов танков в Германии – Business Insider - Фото
Кристина Ламбрехт (Фото: EPA)
дополнено

Экс-министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, которая ушла в отставку за несколько дней до восьмой встречи в формате "Рамштайн", перед увольнением якобы дала указание не проводить инвентаризацию боевых танков Leopard и Leopard 2. Об этом сообщает Business Insider, ссылаясь на несколько неназванных источников в Минобороны Германии.

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Новый министр обороны Германии Борис Писториус в день "Рамштайна" сказал, что о поставках танков в Украину договориться не удалось, однако он поручил проверить запасы Leopard 2 в Германии.

"В связи с этим возникает вопрос: почему его предшественница Кристин Ламбрехт не сделала этого давным-давно? По информации Business Insider, это была не оплошность, а расчет", – сказано в материале.

Ссылаясь на свои источники, журналисты заявили, что Ламбрехт якобы опасалась, что проверку запасов можно было бы интерпретировать так, будто Берлин готов поставить танки, поэтому она запретила инвентаризацию.

Ламбрехт якобы дала чиновникам указание не проводить инвентаризацию танков Бундесвера Leopard и Leopard 2 менее чем за неделю до увольнения.

Комментируя возможные причины, в Минобороны Германии сказали, что якобы на канцлера Олафа Шольца "не следует оказывать дополнительное давление" в вопросе поставок.

В пятницу вечером журналисты отправили запрос Ламбрехт по этому поводу, но пока он остался без ответа.

ДОПОЛНЕНО. По информации Spiegel, в Минобороны Германии все же есть подробный список различных моделей Leopard, которые имеются в войсках с начала лета 2022 года.

По словам источников журналистов в Бундесвере, в списке также указано, какие модели подходят для доставки в Украину. Вполне возможно, что Бундесвер мог бы передать 19 моделей Leopard 2A5, которые используются только для учений.

Ожидается, что самое позднее чем в начале Бундестаг попросит Писториуса отчитаться о результатах проверки.

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Оксана Житнюк
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Германия танк военная помощь Leopard Leopard 2
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