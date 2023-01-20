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За одно утро уничтожены 27 вагнеровцев. "Мадяр" показал итог штурма россиян – видео 18+

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 10:51
За одно утро уничтожены 27 вагнеровцев.
Уничтоженные под Бахмутом российские оккупанты (фото — @slovyanskasil)

Отдельная тактическая группа аэроразведки "Птахи Мадяра" продолжает ежедневно выкладывать ролики с дронов корректировки артиллерии по штурмующим в Соледаре и окрестностях российским оккупантам. Новое видео с десятками убитых захватчиков из ЧВК Вагнера показал в Telegram Роберт "Мадяр" Бровди.

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По его словам, в кадре – результат работы группы позывного "Санта", наводящей на врага удары артиллерии. Снято видео утром 20 января.

"27 пи**ров (так в Силах обороны называют российских оккупантов. – Ред.) за утро завалило. Ровно столько", – рапортовали военные.

Этот ролик -  продолжение вчерашнего от группы позывного "Свят" на 18 минут о том, как аэроразведка и артиллерия при слаженной работе разбивают попытки вагнеровцев атаковать.

Также сегодня показала видео из Соледара 45 отдельная артиллерийская бригада ВСУ, координирующая действия с группой "Мадяра". В ролике "накрыли" штаб и полевой склад вагнеровцев. Оккупанты используют жилые дома и дворы для штабов и складов, после чего артиллеристы разбивают их издалека.

18 января "Птахи Мадяра" показали итог работы артиллерии ВСУ по вагнеровцам в траншее.

Євген Пилипенко
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война артиллерия потери Соледар аэроразведка Мадяр
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