За одно утро уничтожены 27 вагнеровцев. "Мадяр" показал итог штурма россиян – видео 18+

Отдельная тактическая группа аэроразведки "Птахи Мадяра" продолжает ежедневно выкладывать ролики с дронов корректировки артиллерии по штурмующим в Соледаре и окрестностях российским оккупантам. Новое видео с десятками убитых захватчиков из ЧВК Вагнера показал в Telegram Роберт "Мадяр" Бровди.

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По его словам, в кадре – результат работы группы позывного "Санта", наводящей на врага удары артиллерии. Снято видео утром 20 января.

"27 пи**ров (так в Силах обороны называют российских оккупантов. – Ред.) за утро завалило. Ровно столько", – рапортовали военные.

Этот ролик - продолжение вчерашнего от группы позывного "Свят" на 18 минут о том, как аэроразведка и артиллерия при слаженной работе разбивают попытки вагнеровцев атаковать.

Также сегодня показала видео из Соледара 45 отдельная артиллерийская бригада ВСУ, координирующая действия с группой "Мадяра". В ролике "накрыли" штаб и полевой склад вагнеровцев. Оккупанты используют жилые дома и дворы для штабов и складов, после чего артиллеристы разбивают их издалека.

18 января "Птахи Мадяра" показали итог работы артиллерии ВСУ по вагнеровцам в траншее.

9 января 2023 года в МО сообщили, что россияне перебросили много вагнеровцев в район Соледара и начали мощный штурм с целью окружения города.

Утром 13 января глава МО Резников заявил, что ситуация в Соледаре "под контролем", а днем 16 января спикер ВСУ говорил, что защитники "держат оборону" в городе и на подступах к нему.

Євген Пилипенко

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