На западной окраине Соледара в Донецкой области (по данным разведки Великобритании, город захвачен российскими войсками) уничтожены в ходе артиллерийского налета около 15-16 оккупантов из ЧВК Вагнера. Соответствующее видео выложил в Telegram Роберт Бровди, командир отдельной тактической группы аэроразведки S.A.R.G. "Птахи Мадяра".

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"Кто-то дома не сидел, кому-то захотелось соли украинской, захотелось земельки нашей... Будет вам Соледар, черви. Ежедневно и беспощадно. Было/стало", – сопроводили военные свой ролик таким комментарием.

По словам "Мадяра", коллеги-артиллеристы, которые разнесли позицию захватчиков, стесняются признаться, какое именно подразделение нанесло огневое поражение.

13 января группа "Мадяра" навела HIMARS или MLRS на скопище россиян в Соледаре. Есть еще одно видео, как украинцы уничтожили 25 россиян в одной траншее на этом же направлении.

9 января 2023 года в МО сообщили, что россияне перебросили много вагнеровцев в район Соледара и начали мощный штурм с целью окружения города.

Утром 13 января глава МО Резников говорил, что ситуация в Соледаре "под контролем".

Днем 16 января спикер ВСУ говорил, что ВСУ держат оборону в Соледаре и на подступах к городу.

Расследователи идентифицировали командира вагнеровцев в Соледаре.

Смотрите видео: О пользе дронов. Вагнеровцы лезли в промзону Соледара, их увидели и уничтожили

Євген Пилипенко

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