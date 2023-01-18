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"Мадяр" из Соледара показал итог работы артиллерии ВСУ по вагнерам в траншее – видео 18+ видео

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 16:26
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На западной окраине Соледара в Донецкой области (по данным разведки Великобритании, город захвачен российскими войсками) уничтожены в ходе артиллерийского налета около 15-16 оккупантов из ЧВК Вагнера. Соответствующее видео выложил в Telegram Роберт Бровди, командир отдельной тактической группы аэроразведки S.A.R.G. "Птахи Мадяра".

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"Кто-то дома не сидел, кому-то захотелось соли украинской, захотелось земельки нашей... Будет вам Соледар, черви. Ежедневно и беспощадно. Было/стало", – сопроводили военные свой ролик таким комментарием.

По словам "Мадяра", коллеги-артиллеристы, которые разнесли позицию захватчиков, стесняются признаться, какое именно подразделение нанесло огневое поражение.

13 января группа "Мадяра" навела HIMARS или MLRS на скопище россиян в Соледаре. Есть еще одно видео, как украинцы уничтожили 25 россиян в одной траншее на этом же направлении.

Смотрите видео: О пользе дронов. Вагнеровцы лезли в промзону Соледара, их увидели и уничтожили

Євген Пилипенко
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война артиллерия потери Вагнер Соледар чвк аэроразведка Мадяр
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