Оккупанты на окраине Соледара выбрали для постоя наилучшее помещение, но пробыли там совсем недолго. Видеосюжет с комментариями опубликовала в Telegram тактическая группа аэроразведки S.A.R.G. "Птахи Мадяра".
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На снятом дроном видео оккупанты несколькими группами собираются на постой в одном помещении, которое ВСУ затем используют для демонстрации возможностей РСЗО.
Отдельный интерес представляет поучительный голосовой комментарий, который сопровождает видео.
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