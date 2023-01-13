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Аэроразведка ВСУ показала видео из центра Соледара и призвала игнорировать пропаганду РФ видео

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 15:43
Соледар 10 января (Фото - Mаxar)
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По состоянию на пятницу, 13 января, бои в Соледаре продолжаются, а заявления российской пропаганды о якобы захвате города не соответствуют действительности. Об этом сообщил командир отдельной тактической группы аэроразведки S.A.R.G. "Птахи Мадяра".

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"Мадяр" призвал украинцев не реагировать на заявления пропагандистов РФ о ситуации в Соледаре.

"Идут ожесточенные бои. Прямо сейчас. Сегодня пятница, 13 декабря (позднее "Мадяр" опубликовал еще одно видео, в котором исправил свою оговорку и уточнил, что 13 января. – Ред.), 14:13. Мы над центром Соледара", – сказал боец ВСУ.

По его словам, из части населенных пунктов, по которым россияне пытались обходить Соледар, украинским войскам удалось оттеснить противника, и "достаточно большое количество" российских штурмовиков были вынуждены отступить. Он сказал, что украинские силы отслеживают это и наносят поражение силам РФ.

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"Мадяр" подчеркнул, что "вагнеровцы" постоянно штурмуют, но ВСУ держат оборону, и на заявления и планы российского военного ведомства украинским защитникам все равно.

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Оксана Житнюк
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война Соледар Мадяр 46 бригада
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