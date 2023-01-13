В СНБО и Генштабе предостерегли украинцев от фейков россиян о ситуации в Соледаре
Центр противодействия дезинформации совместно с Генеральным штабом ВСУ предостерегают украинцев о российской дезинформационной кампании относительно ситуации в Соледаре.
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Аналитики при Совете нацбезопасности и обороны подчеркнули, что пропаганда врага активно использует принцип информационного шума, умышленно перегружая информационное пространство большим количеством фейков для "замыливания" реальной ситуации на поле боя.
В ЦПД напомнили о сообщениях украинских военнослужащих по поводу Соледара – там идут тяжелые бои, но город не захвачен.
Аналитики Центра заявили об обострении конфликта между военным ведомством РФ и руководителем ЧВК Вагнера. Конфликт заключается в опровержении ведомством военного преступника Сергея Шойгу заявлений Пригожина о якобы захвате Соледара и о том, что со стороны РФ бои ведут исключительно вагнеровцы.
Спикер военного ведомства РФ Конашенков заявил, что оккупанты якобы заблокировали ВСУ на северном и южном направлениях.
"Однако ни о каком окружении речь не идет. ВСУ уже находятся на укрепленных позициях", – говорится в сообщении.
В ЦПД подчеркнули, что информационная война продолжается, и призвали не доверять сомнительной информации и не распространять ее.
- 9 января 2023 года в МО сообщили, что россияне перебросили еще вагнеровцев в район Соледара и начали мощный штурм. Враг пытается окружить и разгромить группировку ВСУ в городе с севера и юга (со стороны Бахмута).
- Вечером 12 января в Пентагоне не подтвердили захват Соледара россиянами – "идут тяжелые бои".
- Утром 13 января в Минобороне сообщили, что "ночь в Соледаре была жаркой", но ВСУ продолжают держать оборону.
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