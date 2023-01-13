В СНБО и Генштабе предостерегли украинцев от фейков россиян о ситуации в Соледаре

Центр противодействия дезинформации совместно с Генеральным штабом ВСУ предостерегают украинцев о российской дезинформационной кампании относительно ситуации в Соледаре.

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Аналитики при Совете нацбезопасности и обороны подчеркнули, что пропаганда врага активно использует принцип информационного шума, умышленно перегружая информационное пространство большим количеством фейков для "замыливания" реальной ситуации на поле боя.

В ЦПД напомнили о сообщениях украинских военнослужащих по поводу Соледара – там идут тяжелые бои, но город не захвачен.

Аналитики Центра заявили об обострении конфликта между военным ведомством РФ и руководителем ЧВК Вагнера. Конфликт заключается в опровержении ведомством военного преступника Сергея Шойгу заявлений Пригожина о якобы захвате Соледара и о том, что со стороны РФ бои ведут исключительно вагнеровцы.

Спикер военного ведомства РФ Конашенков заявил, что оккупанты якобы заблокировали ВСУ на северном и южном направлениях.

"Однако ни о каком окружении речь не идет. ВСУ уже находятся на укрепленных позициях", – говорится в сообщении.

В ЦПД подчеркнули, что информационная война продолжается, и призвали не доверять сомнительной информации и не распространять ее.

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Оксана Житнюк

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