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В СНБО и Генштабе предостерегли украинцев от фейков россиян о ситуации в Соледаре

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 11:52
В СНБО и Генштабе предостерегли украинцев от фейков россиян о ситуации в Соледаре - Фото
Российские оккупанты (фото - ЕРА)

Центр противодействия дезинформации совместно с Генеральным штабом ВСУ предостерегают украинцев о российской дезинформационной кампании относительно ситуации в Соледаре.

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Аналитики при Совете нацбезопасности и обороны подчеркнули, что пропаганда врага активно использует принцип информационного шума, умышленно перегружая информационное пространство большим количеством фейков для "замыливания" реальной ситуации на поле боя.

В ЦПД напомнили о сообщениях украинских военнослужащих по поводу Соледара – там идут тяжелые бои, но город не захвачен.

Аналитики Центра заявили об обострении конфликта между военным ведомством РФ и руководителем ЧВК Вагнера. Конфликт заключается в опровержении ведомством военного преступника Сергея Шойгу заявлений Пригожина о якобы захвате Соледара и о том, что со стороны РФ бои ведут исключительно вагнеровцы.

Спикер военного ведомства РФ Конашенков заявил, что оккупанты якобы заблокировали ВСУ на северном и южном направлениях.

"Однако ни о каком окружении речь не идет. ВСУ уже находятся на укрепленных позициях", – говорится в сообщении.

В ЦПД подчеркнули, что информационная война продолжается, и призвали не доверять сомнительной информации и не распространять ее.

Смотрите также: Почему для РФ так важно захватить Соледар и зачем за него держаться ВСУ – видео LIGA.net

Оксана Житнюк
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война фейк дезинформация генштаб Соледар цпд
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