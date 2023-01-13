UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Минобороны о Соледаре: Ночь была жаркой, наши бойцы пытаются удержать оборону

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 09:17
Минобороны о Соледаре: Ночь была жаркой, наши бойцы пытаются удержать оборону - Фото
В Соледаре (Фото: 93 ОМБр ''Холодный Яр'')

Российские оккупанты бросили "почти все основные силы" на донецкое направление и поддерживают здесь высокую интенсивность наступления, в частности в Соледаре на север от Бахмута. Об этом сообщила в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр, уточнив, что защита этого небольшого города продолжается.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Ночь в Соледаре была жаркой, продолжались бои. <...> Наши бойцы отважно пытаются удержать оборону", – описала она происходящее.

По словам заместителя Алексея Резникова, "это сложный этап войны, но мы в этой войне победим".

"Сомнений [в этом] нет", – подытожила она.

Смотрите также: Почему для РФ так важно захватить Соледар и зачем за него держаться ВСУ – видео LIGA.net

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс Соледар Анна Маляр
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 