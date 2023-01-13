Минобороны о Соледаре: Ночь была жаркой, наши бойцы пытаются удержать оборону

Российские оккупанты бросили "почти все основные силы" на донецкое направление и поддерживают здесь высокую интенсивность наступления, в частности в Соледаре на север от Бахмута. Об этом сообщила в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр, уточнив, что защита этого небольшого города продолжается.

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"Ночь в Соледаре была жаркой, продолжались бои. <...> Наши бойцы отважно пытаются удержать оборону", – описала она происходящее.

По словам заместителя Алексея Резникова, "это сложный этап войны, но мы в этой войне победим".

"Сомнений [в этом] нет", – подытожила она.

9 января 2023 года в МО сообщили, что россияне перебросили еще вагнеровцев в район Соледара и начали мощный штурм. Враг пытается окружить и разгромить группировку ВСУ в городе с севера и юга (со стороны Бахмута).

12 января президент Зеленский заверил, что подразделения в Бахмуте и Соледаре будут обеспечиваться боеприпасами "и всем необходимым оперативно и бесперебойно".

На рубеже 12 и 13 января в Пентагоне не подтверждают захват Соледара россиянами – "идут тяжелые бои".

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Євген Пилипенко

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