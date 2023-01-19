Белый дом: Бахмут и Соледар – все еще спорная территория

В районе Бахмута и Соледара продолжаются тяжелые бои, это все еще спорная территория. Об этом заявил на брифинге спикер Совета нацбезопасаности при Белом доме Джон Кирби, передает The Drive.

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На Донбассе идут жестокие бои, отметил он. Особенно – в районе Бахмута, и еще сильнее – в районе Соледара.

"Мы не считаем, что они (россияне. – Ред.) действительно обладают обоими городами в одностороннем порядке. Мы по-прежнему считаем, что это спорная территория, но они добились постепенного прогресса за последние несколько дней", – сказал Кирби.

По его словам, россияне продолжают забрасывать телами своих военных, чтобы захватить два города. И основные усилия – на плечах ЧВК Вагнера близкого к Кремлю уголовника и бизнесмена Евгения Пригожина.

"Мы думаем, что у него (Пригожина. – Ред.) есть экономические стимулы, чтобы попытаться сделать это. Есть гипсовые шахты в Бахмуте и соляные шахты в Соледаре", – сказал Кирби.

По данным британской разведки, 16 января украинские военные, вероятно, вышли из Соледара.

Утром 19 января Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные отбили атаки в районе Бахмута и Соледара.

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Марко Сировой

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