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ВСУ отбили атаки в районе 14 населенных пунктов. В списке есть Соледар

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2023, 07:37
ВСУ отбили атаки в районе 14 населенных пунктов. В списке есть Соледар - Фото
Украинская военная техника (Фото: EPA)

Силы обороны Украины за сутки отбили атаки армии россии в районе 14 населенных пунктов, в том числе, Соледара. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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За сутки в Донецкой области отбиты атаки в районе Тернов, Верхнекаменского, Соледара, Соли, Красной Горы, Бахмута, Клещеевки, Александро-Шультиного, Курдюмовки, Водяного, Марьинки, Победы и Парасковьевки. В Луганской области – в районе Белогоровки.

ВСУ отбили атаки в районе 14 населенных пунктов. В списке есть Соледар

Авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов и три – по позициям зенитно-ракетных комплексов. Сбиты российский вертолет Ка-52 и беспилотник "Мерлин-ВР".

Ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления, пять районов сосредоточения оккупантов, один склад боеприпасов и еще два важных объекта.

  • Армия РФ с лета пытается захватить два небольших города на Донбассе – Соледар и Бахмут.
  • По данным британской разведки, 16 января украинские военные, вероятно, вышли из Соледара.

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Марко Сировой
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ВСУ война Донбасс бахмут армия рф генштаб Соледар войска россии
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