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ВСУ сбили Ка-52 и экспериментальный беспилотник россиян

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 18:38
ВСУ сбили Ка-52 и экспериментальный беспилотник россиян - Фото
Вертолет Ка-52 (Фото — Рособоронэкспорт)

Сегодня, 18 января, украинские военнослужащие сбили вертолет оккупантов и их экспериментальный беспилотник. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"Сегодня наши защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и экспериментальный российский разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР", – говорится в сообщении.

Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Имеет пушку с лазерным наведением, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость единицы – около $16 млн.

"Мерлин-ВР" – российский экспериментальный беспилотник, предназначенный для разведки местности в автоматическом и полуавтоматическом режимах. Экспериментальный образец был презентован в сентябре 2021-го, данных об испытаниях и серийном производстве нет. По данным Defence Express, ВСУ уже сбивали такой беспилотник в июне 2022-го, и в нем нет никаких "гибридных технологий", о чем заявляли российские разработчики. 

Оксана Житнюк
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война вертолет беспилотник потери генштаб ка-52 Мерлин-ВР
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