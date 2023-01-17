Генштаб: ВСУ уничтожили штурмовик Су-25, россияне атакуют Бахмут и дезертируют на юге
Вооруженные Силы Украины сбили российский штурмовик Су-25, оккупанты атакуют Бахмут и окрестности и дезертируют в Херсонской области. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что противник сосредоточен на полной оккупации Донецкой области – основные усилия сосредотачивает на наступлении в направлении Бахмута, а также безуспешно наступает в районе Авдеевки.
Украинская авиация за сутки 10 раз ударила по районам сосредоточения пехоты, вооружения и военной техники россиян, воины также уничтожили штурмовик Су-25 "Грач".
Ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили два пункта управления, а также район сосредоточения личного состава оккупантов, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию.
Противник пытается изолировать украинцев на временно оккупированных территориях Херсонской области от доступа к информации – остановлена трансляция всех украинских каналов и мобильных операторов, доступна только российская связь.
Войска РФ усилили поиски своих дезертиров в Херсонской области – под видом поиска украинских диверсантов они проводят рейды по населенным пунктам региона.
- По данным Генштаба, в течение суток украинские силы уничтожили почти 900 оккупантов. Суммарные потери россиян с начала большой войны составляют более 117 000 убитыми.
- Под Соледаром идут бои, а информация из неофициальных источников может помешать ВСУ, предостерегли в Минобороны.
- США о Соледаре: Тысячи неподготовленных россиян были убиты. У Путина признали высокую цену.
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