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Генштаб: ВСУ уничтожили штурмовик Су-25, россияне атакуют Бахмут и дезертируют на юге

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 18:38
Генштаб: ВСУ уничтожили штурмовик Су-25, россияне атакуют Бахмут и дезертируют на юге - Фото
Штурмовик Су-25 (фото: ресурс оккупантов)

Вооруженные Силы Украины сбили российский штурмовик Су-25, оккупанты атакуют Бахмут и окрестности и дезертируют в Херсонской области. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что противник сосредоточен на полной оккупации Донецкой области – основные усилия сосредотачивает на наступлении в направлении Бахмута, а также безуспешно наступает в районе Авдеевки. 

Украинская авиация за сутки 10 раз ударила по районам сосредоточения пехоты, вооружения и военной техники россиян, воины также уничтожили штурмовик Су-25 "Грач". 

Ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили два пункта управления, а также район сосредоточения личного состава оккупантов, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию. 

Противник пытается изолировать украинцев на временно оккупированных территориях Херсонской области от доступа к информации – остановлена трансляция всех украинских каналов и мобильных операторов, доступна только российская связь. 

Войска РФ усилили поиски своих дезертиров в Херсонской области – под видом поиска украинских диверсантов они проводят рейды по населенным пунктам региона.

СПРАВКА. Су-25 "Грач" – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолёт. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Самолёты этого типа эксплуатируются с 1981 года и принимали участие во множестве военных конфликтов.

Фронт в районе Бахмута (карта: deepstatemap.live)

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Дмитро Гриниченко
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война Херсонская область потери бахмут генштаб су-25
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