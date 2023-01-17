Генштаб: ВСУ уничтожили штурмовик Су-25, россияне атакуют Бахмут и дезертируют на юге

Вооруженные Силы Украины сбили российский штурмовик Су-25, оккупанты атакуют Бахмут и окрестности и дезертируют в Херсонской области. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что противник сосредоточен на полной оккупации Донецкой области – основные усилия сосредотачивает на наступлении в направлении Бахмута, а также безуспешно наступает в районе Авдеевки.

Украинская авиация за сутки 10 раз ударила по районам сосредоточения пехоты, вооружения и военной техники россиян, воины также уничтожили штурмовик Су-25 "Грач".

Ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили два пункта управления, а также район сосредоточения личного состава оккупантов, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию.

Противник пытается изолировать украинцев на временно оккупированных территориях Херсонской области от доступа к информации – остановлена трансляция всех украинских каналов и мобильных операторов, доступна только российская связь.

Дмитро Гриниченко

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