На южном направлении танк Т-72 Вооруженных Сил Украины прямой наводкой уничтожил блиндаж с пехотой и инженерные заграждения российских оккупантов. Видео работы боевого экипажа опубликовала пресс-служба Минобороны.

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На записи можно увидеть работу экипаж танка Т-72 с позывным "Клаус" батальона комбата "Арнаут".

Отмечается, что военные прямой наводкой уничтожили российский блиндаж с живой силой, а также инженерные заграждения.

Удар стал результатом общей работы 3-й отдельной танковой Железной бригады и отдельной бригады территориальной обороны "Днепр".

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Дмитро Гриниченко

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