На южном направлении танк Т-72 Вооруженных Сил Украины прямой наводкой уничтожил блиндаж с пехотой и инженерные заграждения российских оккупантов. Видео работы боевого экипажа опубликовала пресс-служба Минобороны.
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На записи можно увидеть работу экипаж танка Т-72 с позывным "Клаус" батальона комбата "Арнаут".
Отмечается, что военные прямой наводкой уничтожили российский блиндаж с живой силой, а также инженерные заграждения.
Удар стал результатом общей работы 3-й отдельной танковой Железной бригады и отдельной бригады территориальной обороны "Днепр".
- 12 января президент Польши Анджей Дуда пообещал Украине роту танков Leopard.
- 13 января спикер правительства ФРГ Кристиан Хоффманн сказала, что Германия не отказывает в передаче танков Leopard Украине из Польши, но пока не получила официального запроса от Варшавы.
- Германия не должна мешать другим странам передавать Leopard Украине – вице-канцлер ФРГ.
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