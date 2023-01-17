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Украинский Т-72 прямым ударом уничтожил блиндаж с пехотой РФ и заграждения на юге – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 16:42
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На южном направлении танк Т-72 Вооруженных Сил Украины прямой наводкой уничтожил блиндаж с пехотой и инженерные заграждения российских оккупантов. Видео работы боевого экипажа опубликовала пресс-служба Минобороны.

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На записи можно увидеть работу экипаж танка Т-72 с позывным "Клаус" батальона комбата "Арнаут". 

Отмечается, что военные прямой наводкой уничтожили российский блиндаж с живой силой, а также инженерные заграждения.

Удар стал результатом общей работы 3-й отдельной танковой Железной бригады и отдельной бригады территориальной обороны "Днепр". 

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Дмитро Гриниченко
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