Армия России потеряла более 800 военных и девять танков за сутки: сводка
Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 820 российских военных и девять танков. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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С 24 февраля по 18 января армия РФ потеряла на войне против Украины:
личного состава ‒ около 117 770 (+820) человек ликвидировано,
танков ‒ 3130 (+9),
боевых бронированных машин ‒ 6225 (+10),
артиллерийских систем – 2108 (+4),
РСЗО – 442 (+1),
средства ПВО ‒ 220 (0),
самолетов – 287 (+1),
вертолетов – 276 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1876 (+4),
крылатых ракет ‒ 749 (0),
кораблей/катеров ‒ 17 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 4889 (+12),
спецтехники ‒ 190 (0).
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