Армия России потеряла более 800 военных и девять танков за сутки: сводка

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 820 российских военных и девять танков. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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С 24 февраля по 18 января армия РФ потеряла на войне против Украины:

личного состава ‒ около 117 770 (+820) человек ликвидировано,

танков ‒ 3130 (+9),

боевых бронированных машин ‒ 6225 (+10),

артиллерийских систем – 2108 (+4),

РСЗО – 442 (+1),

средства ПВО ‒ 220 (0),

самолетов – 287 (+1),

вертолетов – 276 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1876 (+4),

крылатых ракет ‒ 749 (0),

кораблей/катеров ‒ 17 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 4889 (+12),

спецтехники ‒ 190 (0).

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Марко Сировой

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