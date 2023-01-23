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Российские оккупанты натаскали покрышек на позиции – по ним прилетели дроны Мадяра: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2023, 14:44
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Командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птахи Мадяра" Роберт Бровди показал в Telegram получасовой документальный фильм-коллаж о том, как происходит рекогносцировка в районе Соледара и Бахмута с нанесением затем огневого поражения российским оккупантам.

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Помимо наблюдения за позициями и передвижениями захватчиков позывной "Мадяр" показал работу артиллерии третьей и 41-й бригад, а также зенитчиков из самоходной установки ЗСУ-23-4 "Шилка".

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В периоды, когда артиллерия занята другими задачами и недоступна, бойцы аэроразведки могут принять решение о поражении личного состава и боеприпасов врага при помощи сбросов ВОГ/гранат на позиции с дронов.

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Євген Пилипенко
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