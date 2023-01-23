Командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птахи Мадяра" Роберт Бровди показал в Telegram получасовой документальный фильм-коллаж о том, как происходит рекогносцировка в районе Соледара и Бахмута с нанесением затем огневого поражения российским оккупантам.

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Помимо наблюдения за позициями и передвижениями захватчиков позывной "Мадяр" показал работу артиллерии третьей и 41-й бригад, а также зенитчиков из самоходной установки ЗСУ-23-4 "Шилка".

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В периоды, когда артиллерия занята другими задачами и недоступна, бойцы аэроразведки могут принять решение о поражении личного состава и боеприпасов врага при помощи сбросов ВОГ/гранат на позиции с дронов.

9 января 2023 года в МО сообщили, что россияне перебросили много вагнеровцев в район Соледара и начали мощный штурм с целью окружения города.

Утром 18 января британская разведка написала, что город якобы оккупирован, но 19 января США заявили, что Бахмут и Соледар – все еще спорная территория.

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Євген Пилипенко

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