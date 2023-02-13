Российские оккупанты попытались спрятать свой зенитно-ракетный комплекс "Оса", но безуспешно – украинские военнослужащие его обнаружили и уничтожили. Соответствующее видео опубликовано в Facebook Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

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"Был ЗРК "Оса", – говорится в описании к видео.

Запись сделана с дрона – виден ЗРК "Оса", который стоит под навесом, потом он взрывается и загорается.

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Наталія Медведєва

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