Российские оккупанты попытались спрятать свой зенитно-ракетный комплекс "Оса", но безуспешно – украинские военнослужащие его обнаружили и уничтожили. Соответствующее видео опубликовано в Facebook Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
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"Был ЗРК "Оса", – говорится в описании к видео.
Запись сделана с дрона – виден ЗРК "Оса", который стоит под навесом, потом он взрывается и загорается.
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