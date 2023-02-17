Британия: Россия потеряла до 200 000 человек в войне. Большинство уничтожила артиллерия

Российские оккупанты потеряли от 175 000 до 200 000 человек убитыми и ранеными за время большой войны против Украины. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что регулярная армия РФ и формирования наемников Москвы, вероятно, потеряли 175-200 000 человек с 24 февраля — они пишут о якобы 40-60 000 ликвидированных оккупантов, когда украинское командование заявляет о 141 260 уничтоженных россиян.

Отмечается, что уровень потерь противника значительно увеличился с сентября 2022 года, когда диктатор Владимир Путин объявил мобилизацию в России.

Британцы подчеркивают, что по современным мерках такие потери представляют собой самое высокое соотношение убитых и раненых, что почти наверняка связано с чрезвычайно примитивным медицинским обеспечением большей части сил.

Союзники считают, что артиллерия стала причиной большинства потерь России.

Силы террористической группы Вагнера задействовали большее количество заключенных. Они, скорее всего, испытали потеряли до 50% личного состава, резюмировали в сводке.

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Дмитро Гриниченко

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