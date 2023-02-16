Британия: Россия за две недели понесла наибольшие за всю войну потери, Путин ограничен
Российские оккупанты понесли крупнейшие потери за время большой войны в последние две недели, а диктатор Владимир Путин ограничен в возможностях. Об этом сообщил старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности в Вене, цитирует его Укринформ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, за последние две недели россияне понесли наибольшие потери с 24 февраля, военное руководство РФ, похоже, развернуло большинство мобилизованных, а террористическая Группа Вагнера прекратила вербовать заключенных в тюрьмах.
Он отметил, что возможности Путина и его военачальников продолжать войну ограничены — они вынуждены или продолжать истощать свою армию, сокращая масштабы целей, либо проводить новую волну мобилизации.
"Но есть и другой вариант: Путин может закончить эту войну сейчас, вывести все российские войска с суверенной территории Украины и таким образом прекратить бессмысленное принесение в жертву тысяч других простых россиян", — сказал Стаббс.
Дипломат подчеркнул, что военная помощь Украине и возвращение ее территорий являются единственным путем к миру.
- Недавно начальник ГУР Кирилл Буданов анонсировал большое контрнаступление Украины в марте, бои будут "самыми ожесточенными".
- Владимир Путин понимает, что у России большие проблемы, поэтому он и его окружение пытаются снять с себя ответственность за войну против Украины, сказал Буданов.
- Он говорил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
Читайте также: Буданов: Путин — посмешище, РФ осталось недолго. Ее трансформация пойдет на пользу миру
Комментарии