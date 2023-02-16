Британия: Россия за две недели понесла наибольшие за всю войну потери, Путин ограничен

Российские оккупанты понесли крупнейшие потери за время большой войны в последние две недели, а диктатор Владимир Путин ограничен в возможностях. Об этом сообщил старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности в Вене, цитирует его Укринформ.

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По его словам, за последние две недели россияне понесли наибольшие потери с 24 февраля, военное руководство РФ, похоже, развернуло большинство мобилизованных, а террористическая Группа Вагнера прекратила вербовать заключенных в тюрьмах.

Он отметил, что возможности Путина и его военачальников продолжать войну ограничены — они вынуждены или продолжать истощать свою армию, сокращая масштабы целей, либо проводить новую волну мобилизации.

"Но есть и другой вариант: Путин может закончить эту войну сейчас, вывести все российские войска с суверенной территории Украины и таким образом прекратить бессмысленное принесение в жертву тысяч других простых россиян", — сказал Стаббс.

Дипломат подчеркнул, что военная помощь Украине и возвращение ее территорий являются единственным путем к миру.

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Дмитро Гриниченко

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