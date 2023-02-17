BBC: В феврале в Украине уничтожено в пять раз больше российских захватчиков, чем в январе
В феврале количество уничтоженных российских военных, которые участвуют в геноцидной войне РФ против Украины, выросло в пять раз по сравнению с январем. Об этом сообщает Русская служба BBC.
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Как отмечается, на основе открытых источников журналистам российского BBC удалось установить имена 14 709 российских военных, ликвидированных на войне в Украине.
"В ходе последних 14 дней число подтвержденных потерь в пять раз превысило обычные еженедельные цифры", – говорится в статье.
Уточняется, что подтвержденные потери россиян начали существенно расти еще с середины декабря 2022 года.
"На протяжении всего 2022 года российские источники каждую неделю обычно сообщали примерно о 250-300 погибших. В январе эти цифры удвоились", – пишет издание.
Подчеркивается, что всего за две недели журналистам удалось подтвердить имена 1679 уничтоженных оккупантов – это в пять раз больше обычных еженедельных цифр.
"Это самый большой прирост потерь российских военных за все время вторжения в Украину", – отмечает издание.
Журналисты уточняют, что речь идет только о данных, которые они смогли найти и проверить по открытым источникам, а реальное число потерь еще больше.
По информации издания, большую часть уничтоженных в Украине захватчиков за последние три месяца составляют мобилизованные, добровольцы-контрактники и заключенные.
- 15 декабря 2022 года главком ВСУ Валерий Залужный сказал, что россиян и всех других врагов нужно убивать, и, главное, не бояться это делать.
- По данным Генштаба ВСУ, 16 февраля Силы обороны уничтожили 800 оккупантов.
- Рекордные потери захватчиков зафиксированы 11 февраля, когда за сутки было уничтожено 1140 россиян.
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