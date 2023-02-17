BBC: В феврале в Украине уничтожено в пять раз больше российских захватчиков, чем в январе

В феврале количество уничтоженных российских военных, которые участвуют в геноцидной войне РФ против Украины, выросло в пять раз по сравнению с январем. Об этом сообщает Русская служба BBC.

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Как отмечается, на основе открытых источников журналистам российского BBC удалось установить имена 14 709 российских военных, ликвидированных на войне в Украине.

"В ходе последних 14 дней число подтвержденных потерь в пять раз превысило обычные еженедельные цифры", – говорится в статье.

Уточняется, что подтвержденные потери россиян начали существенно расти еще с середины декабря 2022 года.

"На протяжении всего 2022 года российские источники каждую неделю обычно сообщали примерно о 250-300 погибших. В январе эти цифры удвоились", – пишет издание.

Подчеркивается, что всего за две недели журналистам удалось подтвердить имена 1679 уничтоженных оккупантов – это в пять раз больше обычных еженедельных цифр.

"Это самый большой прирост потерь российских военных за все время вторжения в Украину", – отмечает издание.

Журналисты уточняют, что речь идет только о данных, которые они смогли найти и проверить по открытым источникам, а реальное число потерь еще больше.

По информации издания, большую часть уничтоженных в Украине захватчиков за последние три месяца составляют мобилизованные, добровольцы-контрактники и заключенные.

15 декабря 2022 года главком ВСУ Валерий Залужный сказал, что россиян и всех других врагов нужно убивать, и, главное, не бояться это делать.

По данным Генштаба ВСУ, 16 февраля Силы обороны уничтожили 800 оккупантов.

Рекордные потери захватчиков зафиксированы 11 февраля, когда за сутки было уничтожено 1140 россиян.

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Наталія Медведєва

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