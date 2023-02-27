Потери России. Краснодарский край выбился в "лидеры", убитых в Макеевке все еще хоронят
Краснодарский край выбился в "лидеры" по количеству потерь в рядах российских оккупантов, а мобилизованных, убитых в Макеевке, спустя два месяца после удара по ПТУ все еще продолжают хоронить в РФ. Об этом сообщил внештатный советник министра обороны Алексей Копытько.
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Советник Резникова сообщил, что аналитики группы "Информационное сопротивление" подсчитали, сколько российских солдат публично похоронили или официально признали убитыми в РФ после 24 февраля 2022 года. В списке – 15 230 имен, и это больше, чем официально объявленное число убитых за 10 лет войны в Афганистане.
Копытько подчеркнул, что это только те, где есть полные данные и нет разночтений (где служил, где похоронен и пр.).
Лидеры по числу зафиксированных убитых:
→ Краснодарский край – 929;
→ Свердловская область – 569;
→ Башкортостан – 492;
→ Челябинская область – 473;
→ Бурятия – 464;
→ Дагестан – 461;
→ Волгоградская область – 399;
→ Пермский край – 371;
→ Самарская область – 367;
→ Ростовская область – 355.
"Лидерство" Краснодарского края советник Резникова объяснил тем, что там находится один из базовых центров "вагнеровцев", и они "прикапывают трупы поблизости". Также, по его словам, в этом регионе действует несколько групп активистов, которые фиксируют могилы на кладбищах.
"Из интересного: прошло почти два месяца, но в РФ продолжают хоронить оккупантов, уничтоженных в Макеевке в новогоднюю ночь. То есть они растягивают похороны, чтобы не шокировать своих людей. Потому что хороших новостей нет, а концентрация плохих несет риски", – отметил Копытько.
- В августе 2022-го "лидерами" по количеству потерь в РФ были Дагестан и Бурятия.
- По данным Генштаба ВСУ, российская армия в течение 26 февраля лишилась в Украине около 560 военных, суммарные потери РФ с начала полномасштабной войны близятся к 150 000.
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