UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Потери России. Краснодарский край выбился в "лидеры", убитых в Макеевке все еще хоронят

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2023, 12:41
Потери России. Краснодарский край выбился в
Убитые оккупанты (скриншот)

Краснодарский край выбился в "лидеры" по количеству потерь в рядах российских оккупантов, а мобилизованных, убитых в Макеевке, спустя два месяца после удара по ПТУ все еще продолжают хоронить в РФ. Об этом сообщил внештатный советник министра обороны Алексей Копытько.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Советник Резникова сообщил, что аналитики группы "Информационное сопротивление" подсчитали, сколько российских солдат публично похоронили или официально признали убитыми в РФ после 24 февраля 2022 года. В списке – 15 230 имен, и это больше, чем официально объявленное число убитых за 10 лет войны в Афганистане.

Копытько подчеркнул, что это только те, где есть полные данные и нет разночтений (где служил, где похоронен и пр.).

Лидеры по числу зафиксированных убитых:

→ Краснодарский край – 929;
→ Свердловская область – 569;
→ Башкортостан – 492;
→ Челябинская область – 473;
→ Бурятия – 464;
→ Дагестан – 461;
→ Волгоградская область – 399;
→ Пермский край – 371;
→ Самарская область – 367;
→ Ростовская область – 355.

"Лидерство" Краснодарского края советник Резникова объяснил тем, что там находится один из базовых центров "вагнеровцев", и они "прикапывают трупы поблизости". Также, по его словам, в этом регионе действует несколько групп активистов, которые фиксируют могилы на кладбищах.

"Из интересного: прошло почти два месяца, но в РФ продолжают хоронить оккупантов, уничтоженных в Макеевке в новогоднюю ночь. То есть они растягивают похороны, чтобы не шокировать своих людей. Потому что хороших новостей нет, а концентрация плохих несет риски", – отметил Копытько.

  • В августе 2022-го "лидерами" по количеству потерь в РФ были Дагестан и Бурятия.
  • По данным Генштаба ВСУ, российская армия в течение 26 февраля лишилась в Украине около 560 военных, суммарные потери РФ с начала полномасштабной войны близятся к 150 000.

Читайте также: Путина не тревожат огромные потери армии РФ. Мы хотим развеять его высокомерие — глава ЦРУ

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
группа вагнера война потери Вагнер краснодарский край вагнеровцы дагестан Алексей Копытько
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 