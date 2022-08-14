Дагестан лидирует, Москва "в хвосте". Советник Резникова показал признанные Россией потери

Советник министра обороны Украины Алексей Копытько опубликовал данные о признанных россиянами потерях в войне против Украины. Лидирует по количеству убитых военных Дагестан, а меньше всего смертей признано в Москве.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Советник Резникова сообщил, что аналитики группы Информационное сопротивление зафиксировали имена 5381 российского оккупанта. Их публично похоронили или официально признали уничтоженным в самой России. "Похоронки" зафиксированы в 2744 населенных пунктах.

Лидеры по числу зафиксированных потерь в разрезе регионов РФ:

→ Дагестан – 260;

→ Бурятия – 230;

→ Краснодарский край – 193;

→ Башкортостан – 181;

→ Волгоградская область – 166;

→ Забайкалье – 136;

→ Оренбургская область – 133;

→ Чечня – 131;

→ Челябинская область – 125;

→ Пермский край – 120;

→ Северная Осетия – 119;

→ Ростовская область – 119;

→ Свердловская область – 113;

→ Саратовская область – 112;

→ Татарстан – 110;

→ Алтайский край – 108;

→ Ставропольский край – 102;

→ Самарская область – 100.

При этом в Москве зафиксировано всего 16 убитых за все время полномасштабного вторжения РФ в Украину, а в Санкт-Петербурге – 38. Во временно оккупированном Севастополе – 52.

Советник Резникова подчеркнул, что приведенные данные – то, что признано в самой России, а реальные цифры являются в разы большими.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 14 августа россияне потеряли убитыми в войне против Украины 43 550 своих военных.

Читайте также: "Путин уничтожает свой десант". Советник Резникова показал список разгромленных частей ВДВ

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.