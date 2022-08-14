Дагестан лидирует, Москва "в хвосте". Советник Резникова показал признанные Россией потери
Советник министра обороны Украины Алексей Копытько опубликовал данные о признанных россиянами потерях в войне против Украины. Лидирует по количеству убитых военных Дагестан, а меньше всего смертей признано в Москве.
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Советник Резникова сообщил, что аналитики группы Информационное сопротивление зафиксировали имена 5381 российского оккупанта. Их публично похоронили или официально признали уничтоженным в самой России. "Похоронки" зафиксированы в 2744 населенных пунктах.
Лидеры по числу зафиксированных потерь в разрезе регионов РФ:
→ Дагестан – 260;
→ Бурятия – 230;
→ Краснодарский край – 193;
→ Башкортостан – 181;
→ Волгоградская область – 166;
→ Забайкалье – 136;
→ Оренбургская область – 133;
→ Чечня – 131;
→ Челябинская область – 125;
→ Пермский край – 120;
→ Северная Осетия – 119;
→ Ростовская область – 119;
→ Свердловская область – 113;
→ Саратовская область – 112;
→ Татарстан – 110;
→ Алтайский край – 108;
→ Ставропольский край – 102;
→ Самарская область – 100.
При этом в Москве зафиксировано всего 16 убитых за все время полномасштабного вторжения РФ в Украину, а в Санкт-Петербурге – 38. Во временно оккупированном Севастополе – 52.
Советник Резникова подчеркнул, что приведенные данные – то, что признано в самой России, а реальные цифры являются в разы большими.
- По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 14 августа россияне потеряли убитыми в войне против Украины 43 550 своих военных.
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