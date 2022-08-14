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ВСУ уничтожили еще 150 российских военных и один вертолет: сводка потерь армии России

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2022, 09:28
ВСУ уничтожили еще 150 российских военных и один вертолет: сводка потерь армии России - Фото
Украинский военный (фото - ЕРА)

Украинские силы обороны уничтожили 150 российских военных, вертолет и восемь танков за прошедшие сутки. С начала полномасштабной войны армия России потеряла 43 550 военнослужащих ликвидированными, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Вчера армия РФ понесла наибольшие потери на Донецком направлении. С 24 февраля по 14 августа войска России потеряли в Украине:

личного состава – около 43 550 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1864 (+8),

боевых бронированных машин ‒ 4126 (+11),

артиллерийских систем – 980 (+2),

РСЗО – 261 (0),

средств ПВО – 136 (0),

самолетов – 233 (0),

вертолетов – 194 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 784 (+5),

крылатых ракет – 187 (0),

кораблей/катеров – 15 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 3039 (+3),

спецтехники – 91 (0).

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Марк Сировой
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ВСУ Донбасс убитые потери армия рф войска россии
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