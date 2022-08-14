ВСУ уничтожили еще 150 российских военных и один вертолет: сводка потерь армии России
Украинские силы обороны уничтожили 150 российских военных, вертолет и восемь танков за прошедшие сутки. С начала полномасштабной войны армия России потеряла 43 550 военнослужащих ликвидированными, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Вчера армия РФ понесла наибольшие потери на Донецком направлении. С 24 февраля по 14 августа войска России потеряли в Украине:
личного состава – около 43 550 (+150) человек ликвидировано,
танков ‒ 1864 (+8),
боевых бронированных машин ‒ 4126 (+11),
артиллерийских систем – 980 (+2),
РСЗО – 261 (0),
средств ПВО – 136 (0),
самолетов – 233 (0),
вертолетов – 194 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 784 (+5),
крылатых ракет – 187 (0),
кораблей/катеров – 15 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 3039 (+3),
спецтехники – 91 (0).
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