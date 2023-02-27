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Путина не тревожат огромные потери армии РФ. Мы хотим развеять его высокомерие — глава ЦРУ

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2023, 09:17
Путина не тревожат огромные потери армии РФ. Мы хотим развеять его высокомерие — глава ЦРУ - Фото
Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото: EPA)

Российского диктатора Владимира Путина не тревожат огромные потери оккупантов в войне против Украины, он все еще настроен решительно. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в интервью каналу CBC News.

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По его словам, Путин, безусловно, не сентиментален в вопросе человеческих жертв или огромных потерь россиян. Он отметил, что диктатор высокомерен, а США и союзники хотят развеять это высокомерие в 2023 году, помогая Украине переломить ситуацию на поле боя. 

Чиновник заявил, что хотел бы видеть возможности для переговоров, но такие перспективы может дать только успех Украины на поле боя. 

Бернс говорит, что Путин сейчас слишком уверен в способности измотать Украину, однако в какой-то момент ему придется столкнуться с растущими расходами и недопустимыми потерями.

"Многие призывники, знаете ли, которых бросают в качестве пушечного мяса на фронт и Донбасс тоже выходцы из Дагестана и Бурятии, тоже из беднейших регионов России. Есть и кумулятивный экономический ущерб России. Огромный репутационный ущерб, я думаю, для России. Это не было хорошей рекламой продаж российского оружия", — сказал он.

Глава ЦРУ подчеркнул, что со временем это произойдет, но в данный момент Путин все еще решителен.

Читайте также: Директор ЦРУ: О начале вторжения знали три-четыре человека вокруг Путина. Это сыграло роль 

Дмитро Гриниченко
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