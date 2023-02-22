Британия: Путин сохранил воинственный тон, но не предложил России выход из тупика в войне

Российский диктатор Владимир Путин сохраняет воинственный тон, но не предлагает России реальные способы выйти из тупика в войне против Украины. Об этом говорится в сводке британской разведки утром 22 февраля.

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Британцы проанализировали выступление Путина перед нелегитимным парламентом РФ.

Как отмечается, диктатор ясно дал понять, что намерен продолжить "специальную военную операцию" в Украине, назвал западные элиты "символом тотальной беспринципной лжи" и приостановил участие Россию в договоре о контроле над ядерным оружием.

"Путин сохранил воинственный тон, который он использовал в своих выступлениях в течение последних шести месяцев, но не сообщил о каких-либо практических мерах, которые могли бы вывести Россию из нынешнего тупика на поле боя", – подчеркнули в британской разведке.

Британцы добавили, что Путин продолжает высказывать противоречивые нарративы об экзистенциальной борьбе и настаивает при этом, что в России все в порядке и все идет по плану.

"Это делает оба нарратива неэффективными", – отметили в британской разведке.

21 февраля Путин выступил в Госдуме. В Офисе президента Зеленского прокомментировали выступление диктатора, сказав, что тот "окончательно потерял контакт с реальностью".

Путин в выступлении сказал, что Россия "приостанавливает" участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.

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Наталія Медведєва

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