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Британия: Путин сохранил воинственный тон, но не предложил России выход из тупика в войне

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2023, 08:56
Британия: Путин сохранил воинственный тон, но не предложил России выход из тупика в войне - Фото
Владимир Путин (Фото - скриншот из видео)

Российский диктатор Владимир Путин сохраняет воинственный тон, но не предлагает России реальные способы выйти из тупика в войне против Украины. Об этом говорится в сводке британской разведки утром 22 февраля.

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Британцы проанализировали выступление Путина перед нелегитимным парламентом РФ. 

Как отмечается, диктатор ясно дал понять, что намерен продолжить "специальную военную операцию" в Украине, назвал западные элиты "символом тотальной беспринципной лжи" и приостановил участие Россию в договоре о контроле над ядерным оружием.

"Путин сохранил воинственный тон, который он использовал в своих выступлениях в течение последних шести месяцев, но не сообщил о каких-либо практических мерах, которые могли бы вывести Россию из нынешнего тупика на поле боя", – подчеркнули в британской разведке.

Британцы добавили, что Путин продолжает высказывать противоречивые нарративы об экзистенциальной борьбе и настаивает при этом, что в России все в порядке и все идет по плану.

"Это делает оба нарратива неэффективными", – отметили в британской разведке.

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Наталія Медведєва
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британская разведка разведка владимир путин война
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