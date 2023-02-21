РФ приостанавливает участие в договоре о контроле над ядерным оружием
21.02.2023, 12:53
Владимир Путин (Фото - скриншот из видео)
Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин.
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