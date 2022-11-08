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США и Россия планируют возобновить переговоры по контролю над ядерным оружием – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2022, 22:39
США и Россия планируют возобновить переговоры по контролю над ядерным оружием – Bloomberg - Фото
Ядерное оружие (Фото: Depositphotos)

США и Россия планируют впервые с полномасштабного вторжения РФ в Украину обсудить возобновление инспекций объектов атомного оружия в соответствии с новым Договором о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепартамента США и два источника в Москве.

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Представитель Госдепа сказал журналистам, что заседание двусторонней консультативной комиссии находится в разработке, но отказался сообщить, когда и где оно состоится. Отметил только, что это будет не в Женеве, как обычно, и добавил, что США надеются на конструктивную встречу.

Два источника в Москве, утверждают, что местом встречи может быть Каир.

Двусторонняя консультативная комиссия, которая занимается практическими вопросами выполнения СНВ-3, в последний раз собиралась в Женеве в октябре 2021-го, а после начала большой войны США приостановили ее работу.

В августе 2022-го президент США Джо Байден заявил, что Штаты готовы провести переговоры с Россией о новой системе контроля над ядерным оружием, которая заменит СНВ-3, когда срок его действия истечет в 2026 году. Однако он подчеркнул, что для переговоров требуется добросовестный партнер, готовый действовать, "а жестокая и неспровоцированная агрессия России в Украине нарушила мир в Европе и представляет собой посягательство на фундаментальные принципы международного порядка".

Читайте также: Иран запросил у России помощь в разработке ядерного оружия – CNN

Оксана Житнюк
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переговоры госдеп ядерное оружие
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