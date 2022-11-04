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Иран пытается получить от РФ помощь в разработке ядерного оружия в обмен на дроны — CNN

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 14:37
Иран пытается получить от РФ помощь в разработке ядерного оружия в обмен на дроны — CNN - Фото
"Верховный лидер" Ирана аятолла Али Хаменеи (Фото: пресс-служба аятоллы)

Представители разведки США считают, что Иран пытается получить от России помощь в создании ядерного оружия в контексте поставок вооружений стране-оккупанту. Об этом сообщает канал CNN.

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Американские разведчики предполагают, что Иран обращался к РФ за помощью в приобретении дополнительных ядерных материалов и в изготовлении ядерного топлива, которое может помочь Тегерану привести в действие его ядерные реакторы и потенциально может еще больше сократить время для создания ядерного оружия.

В то же время непонятно, согласилась ли Россия помочь Ирану, так как Кремль давно выступает против получения ядерного оружия Тегераном. 

Иранское предложение прозвучало на фоне поставок Ираном дронов и другого военного оборудования России для войны против Украины, а Москва давала Тегерану советы, как подавить протесты, вспыхнувшие в Иране. 

Администрация президента США Джо Байдена "с беспокойством" наблюдает за любыми новыми направлениями сотрудничества между Ираном и РФ. 

СПРАВКА. Иран отрицает, что стремится к созданию ядерного оружия, заявляя, что его ядерная программа преследует исключительно мирные цели. В 2015 году Тегеран заключил соглашение с шестью крупными государствами, согласно которому он ограничил свою ядерную программу, чтобы затруднить получение оружия в обмен на снятие экономических санкций. В июне 2022 года Иран провел второе испытание ракеты-носителя собственного производства. 10 июля стало известно, что Иран запустил обогащение урана до "оружейного" уровня. В начале лета в CNN писали, что Иран "как никогда близок к созданию ядерного оружия".

Читайте также: Россия ищет оружие в Иране и Северной Корее. Китай ничего не поставлял Москве — Пентагон

Дмитро Гриниченко
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Россия США война Иран ядерное оружие
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