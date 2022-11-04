Иран пытается получить от РФ помощь в разработке ядерного оружия в обмен на дроны — CNN

Представители разведки США считают, что Иран пытается получить от России помощь в создании ядерного оружия в контексте поставок вооружений стране-оккупанту. Об этом сообщает канал CNN.

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Американские разведчики предполагают, что Иран обращался к РФ за помощью в приобретении дополнительных ядерных материалов и в изготовлении ядерного топлива, которое может помочь Тегерану привести в действие его ядерные реакторы и потенциально может еще больше сократить время для создания ядерного оружия.

В то же время непонятно, согласилась ли Россия помочь Ирану, так как Кремль давно выступает против получения ядерного оружия Тегераном.

Иранское предложение прозвучало на фоне поставок Ираном дронов и другого военного оборудования России для войны против Украины, а Москва давала Тегерану советы, как подавить протесты, вспыхнувшие в Иране.

Администрация президента США Джо Байдена "с беспокойством" наблюдает за любыми новыми направлениями сотрудничества между Ираном и РФ.

СПРАВКА. Иран отрицает, что стремится к созданию ядерного оружия, заявляя, что его ядерная программа преследует исключительно мирные цели. В 2015 году Тегеран заключил соглашение с шестью крупными государствами, согласно которому он ограничил свою ядерную программу, чтобы затруднить получение оружия в обмен на снятие экономических санкций. В июне 2022 года Иран отрицает, что стремится к созданию ядерного оружия, заявляя, что его ядерная программа преследует исключительно мирные цели. В 2015 году Тегеран заключил соглашение с шестью крупными государствами, согласно которому он ограничил свою ядерную программу, чтобы затруднить получение оружия в обмен на снятие экономических санкций. В июне 2022 года Иран провел второе испытание ракеты-носителя собственного производства. 10 июля стало известно, что Иран запустил обогащение урана до "оружейного" уровня . В начале лета в CNN писали, что Иран " как никогда близок к созданию ядерного оружия ".

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Дмитро Гриниченко

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