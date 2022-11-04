Иран пытается получить от РФ помощь в разработке ядерного оружия в обмен на дроны — CNN
Представители разведки США считают, что Иран пытается получить от России помощь в создании ядерного оружия в контексте поставок вооружений стране-оккупанту. Об этом сообщает канал CNN.
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Американские разведчики предполагают, что Иран обращался к РФ за помощью в приобретении дополнительных ядерных материалов и в изготовлении ядерного топлива, которое может помочь Тегерану привести в действие его ядерные реакторы и потенциально может еще больше сократить время для создания ядерного оружия.
В то же время непонятно, согласилась ли Россия помочь Ирану, так как Кремль давно выступает против получения ядерного оружия Тегераном.
Иранское предложение прозвучало на фоне поставок Ираном дронов и другого военного оборудования России для войны против Украины, а Москва давала Тегерану советы, как подавить протесты, вспыхнувшие в Иране.
Администрация президента США Джо Байдена "с беспокойством" наблюдает за любыми новыми направлениями сотрудничества между Ираном и РФ.
- 1 ноября в Пентагоне сообщили, что пока не подтверждают заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова о том, что Иран поставит России баллистические ракеты малой дальности в ближайшее время.
- Союз России и Ирана является серьезной угрозой, на которую нужно обращать пристальное внимание, заявил представитель Государственного департамента США Ведант Патель.
- Иран будет поставлять России ракеты класса "земля-земля" в ближайшее время, ожидается прибытие групп "советников" для обучения, заявляли в ГУР.
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