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Байден готов заключить с Россией новый договор о контроле над ядерным оружием

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01.08.2022, 18:36
Байден готов заключить с Россией новый договор о контроле над ядерным оружием - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Администрация президента США Джо Байдена готова провести переговоры с Россией о новой системе контроля над ядерным оружием, которая заменит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), когда срок его действия истечет в 2026 году. Об этом Байден заявил в преддверии 10-й Конференции по договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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Байден подтвердил обязательство США стремиться к миру без ядерного оружия. Он заявил, что "ядерную войну нельзя выиграть и ее никогда нельзя вести".

"Сегодня моя администрация готова оперативно провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ, когда срок его действия истечет в 2026 году. Но для переговоров требуется добросовестный партнер, готовый действовать. А жестокая и неспровоцированная агрессия России в Украине нарушила мир в Европе и представляет собой посягательство на фундаментальные принципы международного порядка", – говорится в заявлении.

По словам Байдена, России следует продемонстрировать, что она готова возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями с США.

"Китай также несет ответственность как государство, обладающее ядерным оружием в рамках ДНЯО, и член "пятерки" за участие в переговорах, которые снизят риск просчетов и решат проблему дестабилизирующей военной динамики. Ни для одной из наших стран, ни для всего мира нет никакой выгоды сопротивляться существенному участию в вопросах контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия", – сказал Байден.

  • 3 февраля 2021 года Соединенные Штаты Америки и Россия продлили договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) на пять лет.

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Вадим Ребрина
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Россия ядерное оружие джо байден
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