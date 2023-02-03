НАТО обеспокоено невыполнением Россией своих обязательств по контролю над ядерным оружием

Североатлантический альянс (НАТО) заявил, что Россия не выполнила свои обязательства по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), и призвал ее сделать это. Об этом в Twitter написал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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"Союзники по НАТО соглашаются, что Договор способствует международной стабильности. Мы с обеспокоенностью отмечаем, что Россия не выполнила юридические обязательства, в том числе по инспекциям, и призываем Россию выполнить свои обязательства по Договору", – написал он.

СПРАВКА. СНВ-3, также известный как New START, был подписан сроком на 10 лет в Праге весной 2010 года. Он вступил в силу 5 февраля 2011. Срок его действия истек в 2021 году. 3 февраля 2021 года США и РФ продлили действие договора до 2026 года. Это последний из действующих между Москвой и Вашингтоном договоров о контроле ядерных вооружений. СНВ-3 предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои запасы ядерных боезарядов до 1550 единиц и до 700 единиц для развернутых носителей – межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков.

1 августа 2022 года Администрация президента США Джо Байдена заявила, что готова провести переговоры с Россией о новой системе контроля над ядерным оружием, которая заменит СНВ-3.

В ноябре 2022 года агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США и РФ планируют возобновить переговоры по контролю над ядерным оружием.

Вадим Ребрина

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