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Директор ЦРУ: О начале вторжения знали три-четыре человека вокруг Путина. Это сыграло роль

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2023, 08:39
Директор ЦРУ: О начале вторжения знали три-четыре человека вокруг Путина. Это сыграло роль - Фото
Владимир Путин и Николай Патрушев (Фото: EPA)

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс считает, что о начале большой войны в РФ знали только три-четыре человека из окружения диктатора Владимира Путина. Об этом он сообщил в интервью каналу CBC News.

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По его словам, в последние годы Путин сужал круг своих советников, в котором он ценил лояльность выше компетентности. Он отметил, что речь идет о группе людей, которые говорили диктатору то, что он хотел слышать, так как это способствует карьере. 

"Так что, я думаю, это был один из самых глубоких недостатков в принятии решений в России незадолго до войны, поскольку это был такой тесный круг людей, подкреплявших глубоко ошибочные предположения друг друга", — сказал директор ЦРУ.

Бернс заявил, что осенью 2021 года Путин понял, что стратегическое окно возможностей для России закрывается, а оккупация Украины необходима ему для того, чтобы он запомнился как "великий полководец". 

"Он считал, что Украина слаба и разделена, он думал, что Запад отвлекся, и он думал, что модернизировал российскую армию до такой степени, что она способна одержать быструю и решительную победу. Конечно, оказалось, что каждое из этих предположений было глубоко ошибочным", — резюмировал он.

  • 17 июля командующий британской армией Энтони Радакин заявил, что не доверяет слухам о смертельных заболеваниях Путина, он назвал эти слухи принятием желаемого за действительное.
  • В начале июня американское издание Newsweek написало, что, по данным разведки США, Путин лечится от рака, а в марте на него было совершено покушение.
  • Главное управление разведки Украины также заявляло, что Путин серьезно болен раком, а в России уже начался процесс смены власти.

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Дмитро Гриниченко
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война владимир путин цру Уильям Бернс
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