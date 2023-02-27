Директор ЦРУ: О начале вторжения знали три-четыре человека вокруг Путина. Это сыграло роль

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс считает, что о начале большой войны в РФ знали только три-четыре человека из окружения диктатора Владимира Путина. Об этом он сообщил в интервью каналу CBC News.

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По его словам, в последние годы Путин сужал круг своих советников, в котором он ценил лояльность выше компетентности. Он отметил, что речь идет о группе людей, которые говорили диктатору то, что он хотел слышать, так как это способствует карьере.

"Так что, я думаю, это был один из самых глубоких недостатков в принятии решений в России незадолго до войны, поскольку это был такой тесный круг людей, подкреплявших глубоко ошибочные предположения друг друга", — сказал директор ЦРУ.

Бернс заявил, что осенью 2021 года Путин понял, что стратегическое окно возможностей для России закрывается, а оккупация Украины необходима ему для того, чтобы он запомнился как "великий полководец".

"Он считал, что Украина слаба и разделена, он думал, что Запад отвлекся, и он думал, что модернизировал российскую армию до такой степени, что она способна одержать быструю и решительную победу. Конечно, оказалось, что каждое из этих предположений было глубоко ошибочным", — резюмировал он.

17 июля командующий британской армией Энтони Радакин заявил, что не доверяет слухам о смертельных заболеваниях Путина, он назвал эти слухи принятием желаемого за действительное.

В начале июня американское издание Newsweek написало, что, по данным разведки США, Путин лечится от рака, а в марте на него было совершено покушение.

Главное управление разведки Украины также заявляло, что Путин серьезно болен раком, а в России уже начался процесс смены власти.

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Дмитро Гриниченко

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