В узком кругу Путин признал провал плана блицкрига, о котором не знали даже в Кремле – FT

Издание Financial Times со ссылкой на свои источники пишет, что высшее руководство Кремля узнало о решении диктатора Владимира Путина вторгнуться в Украину из его утреннего телеобращения 24 февраля. Он действительно считал, что может захватить Киев за несколько дней, позже в узком кругу диктатор признал, что ошибался.

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Как пишет издание, глава МИД РФ Сергей Лавров узнал о запланированном вторжении 24 февраля в час ночи из телефонного звонка.

Решение якобы застало Лаврова врасплох. И это неудивительно, потому что обычно внешнеполитические решения Путин принимает в кругу нескольких близких доверенных лиц, говорится в материале.

"Высшее руководство Кремля узнало о вторжении только тогда, когда в то утро по телевизору увидело, как Путин объявил о "специальной военной операции", – пишут авторы статьи.

По их данным, позже в тот же день несколько десятков олигархов собрались в Кремле на встречу, осознавая, что вторжение повлечет за собой западные санкции, которые могут уничтожить их империи. "Все были полностью растеряны", – сказал человек, который был на мероприятии.

Пока они ждали, один из олигархов спросил Лаврова, почему Путин решил вторгнуться. У Лаврова ответа не было. Ошеломленный олигарх спросил его, как Путин мог спланировать столь масштабное вторжение в таком маленьком кругу – настолько, что большинство чиновников в Кремле, российский экономический кабинет и бизнес-элита даже не верили, что это вообще возможно.

"У него есть три советника – Иван Грозный, Петр Первый и Екатерина Великая", – передал олигарх ответ Лаврова.

Согласно плану вторжения Путина, российские войска должны были захватить Киев в течение нескольких дней в молниеносном, сравнительно бескровном блицкриге. Однако, когда стало ясно, что план провалился, Путин не дал никакого намека на то, что намерен отступить, пишут журналисты.

Даже когда для него стала очевидной огромная цена вторжения для России, Путин оставался настроен довести дело до конца. Об этом, как говорится в материале, сообщают знающие его люди.

"Идея никогда не заключалась в том, чтобы сотни тысяч людей умерли. Все пошло ужасно не так", – сказал бывший высокопоставленный российский чиновник. Когда первоначальный план провалился, Путин начал искать новые обоснования, чтобы оправдать военные усилия, настаивая, что у него не было другого выбора, кроме как продолжать вторжение во что бы то ни стало.

"Он сказал близким людям: "Оказалось, мы были совершенно не готовы. В армии бардак. В нашей промышленности беспорядок. Но хорошо, что мы узнали об этом именно сейчас, а не тогда, когда к нам вторгнется НАТО", – рассказал бывший российский чиновник.

Люди из окружения Путина говорят, что он стал еще более изолированным после начала вторжения. "Сталин был злодеем, но хорошим менеджером, потому что его нельзя было обмануть. Но никто не может сказать Путину правду. Люди, никому не доверяющие, начинают доверять очень небольшому количеству людей, которые им врут", – сказало изданию одно из бывших доверенных лиц диктатора.

Как пишет издание, Путин в 2014 году также скрыл от своих советников намерение захватить Крым. Он якобы спланировал оккупацию с министром обороны Сергеем Шойгу и тремя чиновниками службы безопасности.

Сначала советники призвали Путина не вводить войска в Крым, говорят бывшие российский и американский чиновники. "Путин сказал: Это исторический момент. Если вы с этим не согласны, вы можете уйти", – рассказал россиянин.

Когда Запад, опасаясь эскалации, ответил ударом по запястью, Путин убедился, что принял правильное решение, говорят собеседники издания.

С 2014 года ближайшее окружение Путина начало еще больше сокращаться. Его изоляция усугубилась, когда в 2020 году началась пандемия COVID-19.

В разгар пандемии Путин был в значительной степени отрезан от относительно либеральных, прозападно настроенных доверенных лиц. Он провел первые несколько месяцев в резиденции в Валдае со своим другом Юрием Ковальчуком, бывшим физиком, исповедующим имперские взгляды. Как пишут авторы материала, он вдохновил Путина на мысль о его исторической миссии утверждения величия России.

"Он действительно верит во все, что он говорит о сакральности и Петре Первом. Он думает, что его запомнят, как Петра", – сказал бывший высокопоставленный чиновник.

В статье говорится, что когда Путин начал составлять планы возможного вторжения, его кум Виктор Медведчук настаивал, что украинцы встретят российские войска с распростертыми объятиями.

Одна часть плана касалась экс-президента Виктора Януковича. Он должен был выступить с видеообращением, в котором "передал бы власть" в Украине Медведчуку при поддержке России.

"Это видение резко противоречило политическим реалиям в Украине, где пророссийское меньшинство, которое представлял Медведчук, значительно превосходили те, кто презирал его за связи с Москвой. Но это оказалось соблазнительным для Путина, санкционировавшего платежи через партию Медведчука, чтобы расплатиться с местными коллаборационистами", – говорится в материале.

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Вадим Ребрина

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