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Резников: Ожидаемое всеми российское наступление все еще может произойти

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 17:45
Резников: Ожидаемое всеми российское наступление все еще может произойти - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

Украина еще не наблюдает "настоящего" нового наступления РФ, однако оно еще может произойти, так как россияне демонстрируют потенциал на юге. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью Forbes.

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Журналистка спросила Резникова, можно ли трактовать регулярные российские атаки дронами и ракетами как начало нового наступления.

Глава Минобороны сказал, что когда РФ поняла, что ей не победить Украину, она начала терроризировать мирных жителей, и ее цель – уничтожить критическую инфраструктуру, оставив Украину в темноте, холоде, без воды, тепла и электричества.

"Они надеялись, что это вызовет такую ​​панику, что люди будут оказывать давление на правительство, чтобы оно договорилось о мире на условиях агрессора. Но эта тактика не сработала", – сказал Резников.

Он отметил, что каждые пару недель, а иногда и чаще, россияне обрушивают на Украину "шквал авиаударов", а параллельно проверяют на прочность оборону украинской армии на передовой под Бахмутом, что продолжается уже около пяти месяцев.

"Настоящего наступления, с применением танков и артиллерии, мы еще не видели. Но они демонстрируют потенциал на юге, и ожидаемое всеми наступление все еще может произойти", – сказал Резников.

Он подчеркнул, что сейчас идет процесс накопления ресурсов с обеих сторон. 

"Каждая сторона готова проявить инициативу, и мы ждем. Мы готовы к наступлению россиян и готовим контрнаступление", – заявил министр.

  • 14 февраля глава Пентагона Остин сказал, что США не видят подготовки масштабного наступления РФ, но позаботятся о защите Украины. Генсек НАТО Столтенберг тем временем отмечает, что прогнозируемое наступление РФ уже наблюдается.
  • 15 февраля министр обороны Резников заявил, что у ВСУ хватит боеприпасов для отражения наступления России, и "ситуация не критичная".

Читайте также: Зеленский считает, что прогнозируемое весеннее наступление России уже началось

Оксана Житнюк
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Алексей Резников война наступление
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