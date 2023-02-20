Резников: Ожидаемое всеми российское наступление все еще может произойти

Украина еще не наблюдает "настоящего" нового наступления РФ, однако оно еще может произойти, так как россияне демонстрируют потенциал на юге. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью Forbes.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Журналистка спросила Резникова, можно ли трактовать регулярные российские атаки дронами и ракетами как начало нового наступления.

Глава Минобороны сказал, что когда РФ поняла, что ей не победить Украину, она начала терроризировать мирных жителей, и ее цель – уничтожить критическую инфраструктуру, оставив Украину в темноте, холоде, без воды, тепла и электричества.

"Они надеялись, что это вызовет такую ​​панику, что люди будут оказывать давление на правительство, чтобы оно договорилось о мире на условиях агрессора. Но эта тактика не сработала", – сказал Резников.

Он отметил, что каждые пару недель, а иногда и чаще, россияне обрушивают на Украину "шквал авиаударов", а параллельно проверяют на прочность оборону украинской армии на передовой под Бахмутом, что продолжается уже около пяти месяцев.

"Настоящего наступления, с применением танков и артиллерии, мы еще не видели. Но они демонстрируют потенциал на юге, и ожидаемое всеми наступление все еще может произойти", – сказал Резников.

Он подчеркнул, что сейчас идет процесс накопления ресурсов с обеих сторон.

"Каждая сторона готова проявить инициативу, и мы ждем. Мы готовы к наступлению россиян и готовим контрнаступление", – заявил министр.

14 февраля глава Пентагона Остин сказал, что США не видят подготовки масштабного наступления РФ, но позаботятся о защите Украины. Генсек НАТО Столтенберг тем временем отмечает, что прогнозируемое наступление РФ уже наблюдается.

15 февраля министр обороны Резников заявил, что у ВСУ хватит боеприпасов для отражения наступления России, и "ситуация не критичная".

Читайте также: Зеленский считает, что прогнозируемое весеннее наступление России уже началось

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.