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Зеленский считает, что прогнозируемое весеннее наступление России уже началось

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2023, 21:10
Зеленский считает, что прогнозируемое весеннее наступление России уже началось - Фото
Владимир Зеленский (Фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский считает, что прогнозируемое масштабное весеннее наступление РФ уже началось, но Украина сможет ему противостоять. Об этом он сказал в интервью ВВС, посвященному годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

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"Российские атаки уже происходят с нескольких направлений", – сказал Зеленский.

Он считает, что украинские силы могут продолжать сопротивляться наступлению России до тех пор, пока не перейдут к контрнаступлению.

При этом Зеленский повторил свои призывы к оказанию большей военной помощи со стороны Запада.

"Конечно, современное оружие ускоряет мир. Оружие – это единственный язык, который понимает Россия", – сказал Зеленский.

Он также исключил возможность отказа от каких-либо территорий Украины в рамках возможного мирного соглашения с Россией.

"Мы выбрали этот путь. Мы хотим гарантий безопасности. Любые территориальные компромиссы ослабили бы нас как государство", – сказал Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что дело даже не в компромиссе как таковом, ведь ежедневно в жизни есть "миллионы компромиссов".

"Вопрос в том, с кем? С Путиным? Нет. Потому что нет доверия. Диалог с ним? Нет. Потому что нет доверия", – сказала Зеленский.

  • 14 февраля глава Пентагона Остин сказал, что США не видят подготовки масштабного наступления РФ, но позаботятся о защите Украины. Генсек НАТО Столтенберг тем временем отмечает, что прогнозируемое наступление РФ уже наблюдается.
  • Вчера министр обороны Резников заявил, что у ВСУ хватит боеприпасов для отражения наступления России, и "ситуация не критичная".

Читайте также: Зеленский: Враг хочет на годовщину вторжения показать якобы наличие каких-то шансов у РФ

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война наступление
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