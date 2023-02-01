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Зеленский: Враг хочет на годовщину вторжения показать якобы наличие каких-то шансов у РФ видео

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 23:15
Видео: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский прокомментировал повышение активности российских оккупантов на востоке. В вечернем видеообращении он заявил, что сейчас армия РФ пытается к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину добиться хоть каких-то результатов.

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"Фиксируется определенное увеличение наступательных действий оккупантов на фронте – на востоке нашей страны. Ситуация ужесточается <…> Враг пытается получить сейчас хотя бы что-то, чтобы на годовщину вторжения показать якобы наличие каких-либо шансов у России", – сказал Зеленский.

Он также прокомментировал сегодняшние многочисленные обыски в разных структурах.

"Движение к справедливости ощущается. И справедливость будет обеспечена. Особенно важна чистота процессов в структурах Министерства обороны и Сил обороны. Любая внутренняя поставка, любые закупки – все должно быть абсолютно таким же чистым и честным, как внешняя поставка для нашей обороны. Кто будет этому мешать, тот не останется в соответствующих структурах", – заявил Зеленский.

Президент также отреагировал на дело об организации "пьяных вечеринок". В сети активно обсуждалась история о группе молодых людей из Ивано-Франковска, которые устраивают вечеринки, спаивают там и якобы накачивают наркотиками девушек, издеваются над ними, снимают это на камеру и публикуют в своих аккаунтах.

Зеленский сообщил, что полиция оперативно отреагировала "на позорные факты", возбуждено уголовное производство.

"Есть первые задержания злоумышленников. Процессуальные действия продолжаются. Насилию в Украине места не будет", – заявил президент.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский
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