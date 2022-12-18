Нарышкин сказал директору ЦРУ, что Путину наплевать на собственных солдат и потери — NYT
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на встрече с директором Центрального разведовательного управления США Уильямом Бернсом заявил ему, что российский диктатор Владимир Путин не считается с потерями среди своей армии. Об этом сообщается в материале газеты The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников в Вашингтоне.
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Издание сообщает, что во время встречи в Турции в ноябре Бернс и Нарышкин пытались возобновить прямую личную связь между Вашингтоном и Москвой, однако ее тон не был настроен на примирение.
Высокопоставленные чиновники США, которые присутствовали на встрече, заявили, что Нарышкин сказал, что Россия "никогда не сдастся, сколько бы солдат она не потеряла на поле боя".
Источники газеты NYT не названы точно, а в режиме информационной войны невозможно верифицировать информацию в режиме реального времени. Российская пропаганда также долгие годы культивировала миф о "непобедимости" России и о том, что РФ "никогда не сдается, несмотря ни на что". Эта "легенда" была разрушена неоднократно победами Вооруженных Сил Украины в войне.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
- Задача Сил обороны Украины в процессе изгнания российских оккупантов с украинской земли – максимально уничтожать личный состав врага, сказал генерал.
- Главком убежден, что с Россией не только нужно, но и вполне возможно воевать до самого конца.
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