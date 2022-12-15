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Залужный поделился с генералом армии США Милли своим главным выводом из войны с Россией

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 20:11
Залужный поделился с генералом армии США Милли своим главным выводом из войны с Россией - Фото
Залужный и Милли (фото – CinC AFU)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, в котором поделился своим главным выводом из войны с Россией. Об этом Залужный сообщил в Telegram.

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"Поделился с генералом Милли своим главным выводом активной войны с россией – с таким врагом не только нужно, но и вполне возможно воевать до самого конца", – написал главнокомандующий.

Также Залужный актуализировал вопрос предоставления Силам обороны Украины вооружений, боеприпасов и техники, необходимых для сдерживания российской полномасштабной агрессии.

"Надеюсь на дальнейшую действенную поддержку в реализации планов Генерального штаба Вооруженных Сил Украины", – отметил Залужный.

  • Сегодня министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине нужно дать ракеты большого радиуса действия.

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Вадим Ребрина
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ВСУ война Валерий Залужный Марк Милли
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