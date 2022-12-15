Украине нужно дать ракеты большой дальности – Уоллес

Украине необходимы ракеты большого радиуса действия. Об этом заявил в интервью Times Radio министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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Отвечая на вопрос ведущей о том, рассматривается ли в минобороны Британии возможность передаче Украине ракет дальнего радиуса действия, Уоллес сказал, что Британия может рассмотреть возможность поставки такого оружия ВСУ, если Россия продолжит совершать преступление, обстреливая гражданскую инфраструктуру Украины.

"Украина должна получить возможность отвечать на такие удары, и это означает, что мы можем рассмотреть возможность снабдить ее соответствующими средствами", – сказал Уоллес.

Он также не стал прямо отвечать на вопрос, возможна ли поставка Украине ракет Storm Shadow (дальность до 560 км) и сказал, что не хочет "гадать, какие именно оружейные системы будут поставлены".

12 декабря Уоллес говорил, что "открыт" к пересмотру отказа от поставок Украине вооружений большой дальности действия, если Россия продолжит наносить удары по гражданской инфраструктуре.

Сергій Бережний

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