Минобороны Британии "открыто" к поставкам Украине дальнобойного оружия – Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что он "открыт" к пересмотру отказа от поставок Украине вооружений большей дальности действия, если Россия продолжит наносить удары по гражданской инфраструктуре. Об этом Уоллес сказал в парламенте Британии, сообщает Sky News.
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Бывший премьер-министр Борис Джонсон в парламенте спросил Уоллеса о возможной поставке Украине ракетных комплексов большей дальности для уничтожения пусковых установок беспилотников.
"Я постоянно пересматриваю системы вооружений, которые мы можем предоставить. У нас есть потенциальные системы вооружений, которые являются более дальнобойными. И если россияне продолжат наносить удары по гражданским районам и попытаются снова нарушить Женевские конвенции, тогда я буду открыт и посмотрю, что мы будем делать дальше", – ответил Уоллес.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская энергосистема сейчас очень далека от нормального состояния, и россияне наносят удары по объектам энергетики почти каждый день – даже если речь идет не о массированных ракетных ударах.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает реалистичным сценарий полного отключения света в Украине, но не ожидает, что это спровоцирует массовую волну беженцев.
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