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Минобороны Британии "открыто" к поставкам Украине дальнобойного оружия – Уоллес

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2022, 18:14
Минобороны Британии
Бен Уоллес (фото - ЕРА)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что он "открыт" к пересмотру отказа от поставок Украине вооружений большей дальности действия, если Россия продолжит наносить удары по гражданской инфраструктуре. Об этом Уоллес сказал в парламенте Британии, сообщает Sky News.

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Бывший премьер-министр Борис Джонсон в парламенте спросил Уоллеса о возможной поставке Украине ракетных комплексов большей дальности для уничтожения пусковых установок беспилотников.

"Я постоянно пересматриваю системы вооружений, которые мы можем предоставить. У нас есть потенциальные системы вооружений, которые являются более дальнобойными. И если россияне продолжат наносить удары по гражданским районам и попытаются снова нарушить Женевские конвенции, тогда я буду открыт и посмотрю, что мы будем делать дальше", – ответил Уоллес.

Вадим Ребрина
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оружие британия пво Борис Джонсон Бен Уоллес
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