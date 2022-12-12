Полное отключение света в Украине возможно, но массовой волны беженцев не будет — Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает реалистичным сценарий полного отключения света в Украине, но не ожидает, что это спровоцирует массовую волну беженцев. Об этом он сказал в интервью немецкому каналу ARD.
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По его словам, полный блэкаут в Украине возможен, однако это не станет причиной для массового выезда украинцев из страны из-за нестабильной ситуации зимой.
Он отметил, что скорее всего, граждане будут переезжать в сельскую местность, где есть возможность топить дровами.
"Германия также много делает в невоенной сфере для поддержки Украины. Мы очень благодарны за это. Но лучший способ остановить Россию — это, конечно, оружие", — заявил Кулеба.
- Россияне ударили дронами-камикадзе по Одесской области в ночь на 10 декабря, попав в энергетические объекты.
- Энергетики говорят, что на восстановление может потребоваться гораздо больше времени, чем после предыдущих атак, однако два-три месяца сидеть без света области не придется – столько времени может понадобиться для полного восстановления, а поочередные подключения начнутся раньше.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская энергосистема сейчас очень далека от нормального состояния и россияне наносят удары по объектам энергетики почти каждый день – даже если речь идет не о массированных ракетных ударах.
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