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Полное отключение света в Украине возможно, но массовой волны беженцев не будет — Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2022, 09:04
Полное отключение света в Украине возможно, но массовой волны беженцев не будет — Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает реалистичным сценарий полного отключения света в Украине, но не ожидает, что это спровоцирует массовую волну беженцев. Об этом он сказал в интервью немецкому каналу ARD.

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По его словам, полный блэкаут в Украине возможен, однако это не станет причиной для массового выезда украинцев из страны из-за нестабильной ситуации зимой.

Он отметил, что скорее всего, граждане будут переезжать в сельскую местность, где есть возможность топить дровами. 

"Германия также много делает в невоенной сфере для поддержки Украины. Мы очень благодарны за это. Но лучший способ остановить Россию — это, конечно, оружие", — заявил Кулеба.

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Дмитро Гриниченко
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