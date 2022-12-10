"Света в Одессе не будет до весны": как Telegram-каналы спровоцировали панику в городе

После сообщения одесских властей о серьезных повреждениях объектов энергетики и необходимости большего количества времени для ремонта, ряд Telegram-каналов преподнес это как новость о том, что света якобы не будет чуть ли не до весны. ДТЭК Одесские электросети успокоили одесситов – речь идет о нескольких месяцах для полного восстановления сетей, а поочередные подключения начнутся раньше.

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Сегодня Департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОГА сообщил, что после атаки россиян дронами-камикадзе были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, и "ситуация очень сложная". Без света остались Одесса и почти весь Одесский район.

"По предварительным прогнозам, времени на восстановление энергообъектов в Одесской области понадобится гораздо больше, чем в предыдущие разы после вражеских обстрелов. Речь идет не о днях, а даже неделях и, не исключено, что 2-3 месяца", – сказано в сообщении.

После этой публикации Telegram-каналы стали писать о том, что Одесская область якобы до трех месяцев будет без света.

В ДТЭК подтвердили: по предварительным прогнозам, времени на восстановление энергообъектов в Одесской области понадобится гораздо больше, чем в предыдущие разы после вражеских обстрелов. Однако, как отмечается в комментариях ДТЭК к публикации, речь идет о полном восстановлении высоковольтных сетей и подстанций оператора системы распределения.

После завершения восстановительных работ энергетики смогут начать включать свет на время.

Сейчас энергетики ДТЭК и Укрэнэрго работают вместе, чтобы как можно быстрее начать поочередные подключения.

Однако давать прогнозы по срокам в ДТЭК не берутся – объяснили, что разрушены сразу несколько объектов энергетической инфраструктуры, и при таких авариях на сетях невозможно указать время подключения.

Россияне ударили дронами-камикадзе по Одесской области в ночь на 10 декабря, попав в энергетические объекты.

Оксана Житнюк

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