Ракетные удары по инфраструктуре Украины не влияют на операции ВСУ — главный генерал США
Ракетные удары российских оккупантов по критической инфраструктуре не влияют на проведение военных операций Вооруженных Сил Украины. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, цитирует его Пентагон.
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По его словам, россияне атакуют гражданское население Украины, пытаясь уничтожить энергетическую инфраструктуру.
"Это нападение на мирное население Украины. Украинские военные не зависят от этой энергетической инфраструктуры для проведения военных операций", — сказал Милли.
Он отметил, что удары по гражданской инфраструктуре неприемлемы.
"То, что они пытаются сделать, — это сломать хребет, сломить волю украинского народа. Вы увидите, что это не ломает хребет, а повышает уровень устойчивости и сопротивления со стороны Украины", — заявил генерал.
- Милли считает, что российский диктатор Владимир Путин проиграл по всем направлениям, сейчас фронт стабилизировался, но зимой появится потенциальная возможность для наступления.
- Военачальник заявил 16 ноября, что РФ "проиграла и на лопатках", но все еще обладает значительной боевой мощью на территории Украины, а потому "вероятность военной победы Украины в ближайшее время невелика".
- Военное и политическое руководство Украины после аналогичных заявлений Милли заверило, что продолжит освобождать территорию Украины до границ 1991 года.
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