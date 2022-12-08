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Ракетные удары по инфраструктуре Украины не влияют на операции ВСУ — главный генерал США

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2022, 08:31
Ракетные удары по инфраструктуре Украины не влияют на операции ВСУ — главный генерал США - Фото
Марк Милли (Фото: EPA)

Ракетные удары российских оккупантов по критической инфраструктуре не влияют на проведение военных операций Вооруженных Сил Украины. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, цитирует его Пентагон.

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По его словам, россияне атакуют гражданское население Украины, пытаясь уничтожить энергетическую инфраструктуру. 

"Это нападение на мирное население Украины. Украинские военные не зависят от этой энергетической инфраструктуры для проведения военных операций", — сказал Милли.

Он отметил, что удары по гражданской инфраструктуре неприемлемы. 

"То, что они пытаются сделать, — это сломать хребет, сломить волю украинского народа. Вы увидите, что это не ломает хребет, а повышает уровень устойчивости и сопротивления со стороны Украины", — заявил генерал.

Читайте также: Генерал Милли: США считают трату боеприпасов на войне в Украине для конфликтов в будущем

Дмитро Гриниченко
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война Марк Милли критическая инфраструктура
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