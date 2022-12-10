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Энергосистема очень далека от нормального состояния, обстрелы почти ежедневно – Зеленский видео

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2022, 23:05
Володимир Зеленський (Фото - Офіс президента)
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Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что украинская энергосистема сейчас очень далека от нормального состояния, и россияне наносят удары по объектам энергетики почти каждый день – даже если речь идет не о массированных ракетных ударах.

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Он подчеркнул, что в разных областях продолжаются как аварийные, так и стабилизационные отключения.

"Энергосистема сейчас, мягко говоря, очень далека от нормального состояния – в системе сохраняется значительный дефицит. Вот поэтому есть графики отключений. Больше всего – во Львовской, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Сумской, Закарпатской, Житомирской, Хмельницкой областях и в Киеве", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что даже если нет массированных ракетных ударов, это не значит, что нет проблем, так как практически каждый день в разных регионах есть обстрелы ракетами и дронами.

"Почти каждый день попадают в энергообъекты. Из-за потерь в системе приходится сбавлять лимиты всем в системе. Очень тяжело дается и восстановление. Но все же наши энергетики и коммунальщики делают действительно героические вещи, за недели восстанавливая то, что вообще-то требовало бы месяцев работы", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что очень сложная ситуация в Одесской области – там по состоянию вечер 10 декабря более 1,5 млн человек остаются без света. Подключена только критическая инфраструктура и настолько, насколько есть возможность поставки электричества.

Россияне выпустили по Одесской области 15 "шахедов" в ночь на субботу, и 10 из них сбили украинские защитники.

"К сожалению, попадания были критическими, поэтому нужно не просто время, чтобы восстановить электричество. Нужны не часы, а, к сожалению, несколько дней", – сказал Зеленский.

  • Россияне ударили дронами-камикадзе по Одесской области в ночь на 10 декабря, попав в энергетические объекты.
  • Энергетики говорят, что на восстановление может потребоваться гораздо больше времени, чем после предыдущих атак, однако два-три месяца сидеть без света области не придется – столько времени может понадобиться для полного восстановления, а поочередные подключения начнутся раньше.
Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война энергетика Одесса одесская область электроэнергия
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