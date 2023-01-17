Оккупанты назначили виновных в гибели российских мобилизованных в Макеевке – ГУР

На временно оккупированной территории Донецкой области назначили виновных в гибели российских мобилизованных в Макеевке. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Оккупанты провели служебное совещание о последствиях удара украинской артиллерии по месту размещения российских мобилизованных в Макеевке и приняли решение об определении "виновных" с показательным наказанием.

Как сообщает разведка, в роли "козлов отпущения" выступили заместитель начальника так называемого РОВД Макеевки и еще семь оккупантов из "народной милиции".

Их обвиняют в "халатном отношении к функциональным обязанностям", но, по данным ГУР, их не будут долго содержать в местах лишения свободы, а направят на блокпосты в районе Опытного и Майорска.

Также ГУР сообщает, что на временно оккупированную территорию Донецкой области сейчас массово прибывает личный состав, который не планируют применять в боевых действиях. Подразделения распределяются по "пунктам временной дислокации", которые чаще всего обустраивают в больших домах частного сектора, в помещениях промышленных предприятий и учреждений. Главная задача новоприбывших – усиление контрразведывательного режима.

Наибольшее внимание уделяется местам расположения подразделений "кадыровцев", уровень доверия к которым со стороны военного командования РФ резко снижается, сообщают в ГУР.

31 декабря украинские военные нанесли удар по расположению армии России в Макеевке. По данным ГШ, оккупанты потеряли до 10 единиц техники, другие потери уточняются.

Россия сначала заявляла, что потеряла в Макеевке 63 военных уничтоженными. Другие источники сообщают, что речь может идти о сотнях уничтоженных.

Позднее Минобороны РФ заявило, что возросло число погибших российских военных от украинского удара по ПТУ в Макеевке.

Военком Самарской области отказался публиковать список погибших пострадавших в Макеевке военных РФ, объяснив это" угрозой вмешательства иностранной разведки".

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Оксана Житнюк

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