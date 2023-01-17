UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты назначили виновных в гибели российских мобилизованных в Макеевке – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 15:38
Оккупанты назначили виновных в гибели российских мобилизованных в Макеевке – ГУР - Фото
Иллюстративное фото - ЕРА

На временно оккупированной территории Донецкой области назначили виновных в гибели российских мобилизованных в Макеевке. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Оккупанты провели служебное совещание о последствиях удара украинской артиллерии по месту размещения российских мобилизованных в Макеевке и приняли решение об определении "виновных" с показательным наказанием.

Как сообщает разведка, в роли "козлов отпущения" выступили заместитель начальника так называемого РОВД Макеевки и еще семь оккупантов из "народной милиции".

Их обвиняют в "халатном отношении к функциональным обязанностям", но, по данным ГУР, их не будут долго содержать в местах лишения свободы, а направят на блокпосты в районе Опытного и Майорска.

Также ГУР сообщает, что на временно оккупированную территорию Донецкой области сейчас массово прибывает личный состав, который не планируют применять в боевых действиях. Подразделения распределяются по "пунктам временной дислокации", которые чаще всего обустраивают в больших домах частного сектора, в помещениях промышленных предприятий и учреждений. Главная задача новоприбывших – усиление контрразведывательного режима.

Наибольшее внимание уделяется местам расположения подразделений "кадыровцев", уровень доверия к которым со стороны военного командования РФ резко снижается, сообщают в ГУР.

Читайте также: Родственники уничтоженных в Макеевке оккупантов не верят версии Минобороны РФ – BBC

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война разведка гур Макеевка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 