Родственники уничтоженных в Макеевке оккупантов не верят версии Минобороны РФ – BBC

Родственники уничтоженных в Макеевке оккупантов не верят версии Минобороны РФ о том, что мобилизованные сами виноваты, так как массово пользовались мобильными телефонами в новогоднюю ночь, что позволило украинским защитникам их обнаружить. Об этом пишет Русская служба BBC.

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Журналисты отмечают, что родственники погибших и раненых в Макеевке оккупантов неохотно дают комментарии.

"Никто ничего не расскажет. Всем закрывают рты. Все парни в один голос говорят матерям, чтоб не верили тому, что говорят по ТВ. Я думаю, все тут понятно и без особого ума. Жалко парней, которые отдали жизнь за просто так. Матери страдают", – сказала сестра одного из выживших.

Родственник одного из погибших сказал, что оккупанты "все российские симки выбросили еще в Ростове, пока их везли в Макеевку, а потом их командир водил в специальное место, где они покупали украинские симки". "Связывался он с нами по Telegram", – сказал собеседник BBC.

31 декабря украинские военные нанесли удар по расположению армии России в Макеевке. По данным ГШ, оккупанты потеряли до 10 единиц техники, другие потери уточняются.

Россия сперва заявляла, что потеряла в Макеевке 63 военных уничтоженными. Другие источники сообщают, что речь может идти о сотнях уничтоженных.

Минобороны РФ заявило, что возросло число погибших российских военных от украинского удара по ПТУ в Макеевке.

Сегодня военком Самарской области отказался публиковать список погибших пострадавших в Макеевке военных РФ, объяснив это" угрозой вмешательства иностранной разведки".

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Вадим Ребрина

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