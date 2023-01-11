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Родственники уничтоженных в Макеевке оккупантов не верят версии Минобороны РФ – BBC

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2023, 22:07
Родственники уничтоженных в Макеевке оккупантов не верят версии Минобороны РФ – BBC - Фото
Скриншот с видео

Родственники уничтоженных в Макеевке оккупантов не верят версии Минобороны РФ о том, что мобилизованные сами виноваты, так как массово пользовались мобильными телефонами в новогоднюю ночь, что позволило украинским защитникам их обнаружить. Об этом пишет Русская служба BBC.

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Журналисты отмечают, что родственники погибших и раненых в Макеевке оккупантов неохотно дают комментарии.

"Никто ничего не расскажет. Всем закрывают рты. Все парни в один голос говорят матерям, чтоб не верили тому, что говорят по ТВ. Я думаю, все тут понятно и без особого ума. Жалко парней, которые отдали жизнь за просто так. Матери страдают", – сказала сестра одного из выживших.

Родственник одного из погибших сказал, что оккупанты "все российские симки выбросили еще в Ростове, пока их везли в Макеевку, а потом их командир водил в специальное место, где они покупали украинские симки". "Связывался он с нами по Telegram", – сказал собеседник BBC.

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Вадим Ребрина
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война Макеевка
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