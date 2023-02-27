Севернее Бахмута идут жесткие бои, Силы обороны делают все, чтобы РФ не продвинулась – ВСУ

Россияне продолжают сосредотачивать усилия в районе Бахмута Донецкой области, а украинские силы делают все, чтобы препятствовать прорыву обороны в районе Ягодного. Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире единого телемарафона.

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Он подчеркнул, что россияне продолжают пытаться прорвать оборону ВСУ в районе населенных пунктов Дубово-Василевка, Ягодное, Бахмут, Ивановское и Северное. Там оккупанты совершили 300 обстрелов за сутки из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Было 60 боестолкновений, в ходе которых россияне потеряли 63 своих военных убитыми. Еще 141 оккупант получил ранения.

Комментируя ситуацию в районе Ягодного и информацию о том, что там якобы была подорвана дамба, чтобы замедлить продвижение войск РФ, Череватый сказал, что "там идут жесткие бои, со стороны командования прилагаются все усилия, чтобы не дать врагу продвинуться по нашей территории". Другую информацию спикер ВСУ пока озвучивать не стал.

Отвечая на вопрос о прогнозируемом "большом наступлении" россиян, Череватый сказал, что ситуация особо не изменилась, так как динамика боев на этом участке фронта и без того была высокой в течение последних семи месяцев.

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Оксана Житнюк

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