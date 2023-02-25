Сырский приехал в Бахмут. Бои идут на окраинах, россияне хотят окружить город — фото
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский посетил Бахмут. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск.
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По его словам, противник не оставляет попыток прорвать украинскую оборону и захватить Бахмут. Сырский посетил военные части Сил обороны, которые удерживают город.
Он отметил, что основные усилия россиян сосредоточены на окружении Бахмута, бои идут вокруг города и на его окраинах.
В ходе визита генерал проверил состояние дел в подразделениях, заслушал доклады командиров о проблемных вопросах, помог их решить и поддержал украинских воинов.
Сырский поблагодарил защитников, отметив их стойкость и героизм, а также наградил лучших бойцов ценными подарками.
- Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вооруженным Силам Украины очень важно устоять в битве на истощение за Бахмут.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что оборона Бахмута является стратегически обоснованным шагом.
- Бахмут важно удержать, но не ценой гибели всех бойцов. Готовим наступление — Зеленский.
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