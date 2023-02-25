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Сырский приехал в Бахмут. Бои идут на окраинах, россияне хотят окружить город — фото

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2023, 14:46
Сырский приехал в Бахмут. Бои идут на окраинах, россияне хотят окружить город — фото - Фото
Александр Сырский в районе Бахмута (Фото: Сухопутные войска ВСУ)

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский посетил Бахмут. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск.

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По его словам, противник не оставляет попыток прорвать украинскую оборону и захватить Бахмут. Сырский посетил военные части Сил обороны, которые удерживают город. 

Он отметил, что основные усилия россиян сосредоточены на окружении Бахмута, бои идут вокруг города и на его окраинах.

В ходе визита генерал проверил состояние дел в подразделениях, заслушал доклады командиров о проблемных вопросах, помог их решить и поддержал украинских воинов. 

Сырский поблагодарил защитников, отметив их стойкость и героизм, а также наградил лучших бойцов ценными подарками.

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Дмитро Гриниченко
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война Донбасс бахмут сухопутные войска александр сырский
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