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Минобороны: Если кратко и простыми словами, то ситуация на фронте сложная

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2023, 20:21
Минобороны: Если кратко и простыми словами, то ситуация на фронте сложная - Фото
Анна Маляр (Фото: Facebook Анны Маляр)

Ситуация на фронте сложная, особенно на Бахмутском направлении. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

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"Если кратко и простыми словами, то ситуация на фронте сложная", – написала она.

Замминистра пояснила, что российская армия наращивает интенсивность штурмовых действий.

"Самой сложной остается обстановка на Бахмутском направлении. Враг при наступательных действиях использует тактику истощения и тотального разрушения", – написала Маляр.

Она добавила, что россияне несут значительные потери, ежедневно теряя от 600 до 1000 человек.

"Силы обороны Украины ведут активные оборонные действия в условиях количественного превосходства противника. Наши бойцы мужественно сражаются с врагом", – сообщила замминистра обороны.

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Наталія Медведєва
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война минобороны бахмут Анна Маляр
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