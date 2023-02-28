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Генштаб: На Донбассе отбиты 60 атак, Россия наступает на пяти направлениях – карта

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2023, 06:53
Генштаб: На Донбассе отбиты 60 атак, Россия наступает на пяти направлениях – карта - Фото
Украинский военный (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты продолжают наступательные действия на пяти направлениях, на четырех из них не имеют успеха. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке 28 февраля.

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Как отмечается, за прошедшие сутки воины Сил обороны отбили более 60 атак оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, где Россия сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий.

На Купянском и Лиманском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка, Площанка, Кременная, Диброва и Белогоровка Луганской области.

Генштаб: На Донбассе отбиты 60 атак, Россия наступает на пяти направлениях – карта

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василевка, Берховка, Ягодное и Бахмут Донецкой области.

Генштаб: На Донбассе отбиты 60 атак, Россия наступает на пяти направлениях – карта

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил несколько безуспешных наступлений в направлении Каменки, Красногоровки и Марьинки Донецкой области.

Генштаб: На Донбассе отбиты 60 атак, Россия наступает на пяти направлениях – карта

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны уничтожили 11 иранских ударных БпЛА типа Shahed-136 и один – типа "Зала".

Авиация ВСУ нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов. 

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили один пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и две позиции противовоздушной обороны.

Читайте также: Ситуация на Бахмутском направлении становится все более сложной – Зеленский

Наталія Медведєва
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война сводка генштаб
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