Генштаб: На Донбассе отбиты 60 атак, Россия наступает на пяти направлениях – карта

Российские оккупанты продолжают наступательные действия на пяти направлениях, на четырех из них не имеют успеха. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке 28 февраля.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, за прошедшие сутки воины Сил обороны отбили более 60 атак оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, где Россия сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий.

На Купянском и Лиманском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка, Площанка, Кременная, Диброва и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василевка, Берховка, Ягодное и Бахмут Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил несколько безуспешных наступлений в направлении Каменки, Красногоровки и Марьинки Донецкой области.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны уничтожили 11 иранских ударных БпЛА типа Shahed-136 и один – типа "Зала".

Авиация ВСУ нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили один пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и две позиции противовоздушной обороны.

27 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что Россия увеличивает численность личного состава на востоке, ВСУ отбивают атаки.

В Минобороны заявили, что российская армия наращивает интенсивность штурмовых действий на Бахмутском направлении.

Читайте также: Ситуация на Бахмутском направлении становится все более сложной – Зеленский

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.