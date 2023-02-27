Генштаб: РФ несет значительные потери под Бахмутом. На Донбассе отбита 81 атака — карта
Российские оккупанты несут значительные потери в районе Бахмута, на Донбассе за сутки украинские воины отбили 81 атаку. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что РФ сосредоточена на наступлении в направлении Купянска, Лимана, Бахмута, Авдеевки и Шахтерска — за сутки ВСУ отбили 81 атаку противника.
Отмечается, что оккупанты продолжают нести значительные потери, в районе Бахмута с 22 по 24 февраля в медицинские учреждения доставлено до 30 уничтоженных и 65 раненых военных армии России.
Также на фоне боевых успехов украинских воинов в войсках захватчиков отмечается массовое дезертирство, российские политруки активно проводят разъяснительную работу для предотвращения, угрожая уголовным наказанием.
Украинская авиация за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и техники, был сбит штурмовик Су-25. Ракетные войска и артиллерия поразили склад боеприпасов и вражескую станцию подавления спутниковой связи.
- Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вооруженным Силам Украины очень важно устоять в битве на истощение за Бахмут.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что оборона Бахмута является стратегически обоснованным шагом.
- Бахмут важно удержать, но не ценой гибели всех бойцов. Готовим контрнаступление — Зеленский.
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