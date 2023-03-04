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ВСУ: Приезды генералов в Бахмут — это маркер того, что мы будем сражаться за каждый метр

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2023, 13:43
ВСУ: Приезды генералов в Бахмут — это маркер того, что мы будем сражаться за каждый метр - Фото
Бахмут (Фото: EPA)

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что приезд украинских генералов в Бахмут — это маркер того, что Вооруженные Силы Украины будут сражаться за каждый метр земли. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, приезд командующих Сухопутных войск и Сил специальных операций Александра Сырского и Виктора Хоренко говорит о мужестве и отваге военачальников. 

"Они приезжают к воинам, поддерживают их, предоставляют качественную помощь в планировании обороны. Это маркер, что мы будем сражаться за каждый метр нашей земли. Бахмут — эпицентр войны сегодня", — сказал Череватый.

Он отметил, что за минувшие сутки в районе Бахмута был 131 обстрел и 38 боевых столкновений — ВСУ уничтожили 155 оккупантов и ранили 239, три россиянина были взяты в плен. 

"Ситуация в городе сложная, но контролируемая. Бахмут является приоритетной целью для РФ, командование и личный состав делают все, чтобы удерживать город и наносить максимальные потери врагу", — подчеркнул спикер ВСУ.

Череватый сказал, что уничтожение объектов критической инфраструктуры не мешает перестраивать оборону и оказывать сопротивление, отвечая на вопрос о возможном разрушении мостов вокруг Бахмута. 

Оборона Бахмута (Карта: Military Land)

Ранее британская разведка сообщила, что российские оккупанты штурмуют северные окраины Бахмута с трех сторон, а ВСУ перебрасывают элитные подразделения для обороны города.

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Дмитро Гриниченко
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война Донбасс потери бахмут александр сырский виктор хоренко Сергей Череватый
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