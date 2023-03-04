ВСУ: Приезды генералов в Бахмут — это маркер того, что мы будем сражаться за каждый метр
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что приезд украинских генералов в Бахмут — это маркер того, что Вооруженные Силы Украины будут сражаться за каждый метр земли. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
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По его словам, приезд командующих Сухопутных войск и Сил специальных операций Александра Сырского и Виктора Хоренко говорит о мужестве и отваге военачальников.
"Они приезжают к воинам, поддерживают их, предоставляют качественную помощь в планировании обороны. Это маркер, что мы будем сражаться за каждый метр нашей земли. Бахмут — эпицентр войны сегодня", — сказал Череватый.
Он отметил, что за минувшие сутки в районе Бахмута был 131 обстрел и 38 боевых столкновений — ВСУ уничтожили 155 оккупантов и ранили 239, три россиянина были взяты в плен.
"Ситуация в городе сложная, но контролируемая. Бахмут является приоритетной целью для РФ, командование и личный состав делают все, чтобы удерживать город и наносить максимальные потери врагу", — подчеркнул спикер ВСУ.
Череватый сказал, что уничтожение объектов критической инфраструктуры не мешает перестраивать оборону и оказывать сопротивление, отвечая на вопрос о возможном разрушении мостов вокруг Бахмута.
Ранее британская разведка сообщила, что российские оккупанты штурмуют северные окраины Бахмута с трех сторон, а ВСУ перебрасывают элитные подразделения для обороны города.
- 28 февраля 2023 года генерал Сырский заявил, что Россия бросила на Бахмутское направление наиболее подготовленные штурмовые отряды ЧВК Вагнера.
- В Минобороны заявили, что в Бахмуте сохраняется сложная ситуация, туда направили подкрепление. Решение удерживать город – стратегическое, а не политическое.
- Сообщалось, что Пригожин имитирует нахождение в Бахмуте и распространяет фейк об "окружении" города.
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